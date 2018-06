Anzeige

NORDHEIM.Der Angelsportverein Rheinmöve Nordheim hat wieder einen rechtmäßig ins Amt gewählten geschäftsführenden Vorstand. Nach Monaten interner Querelen und teilweise handfesten Auseinandersetzungen innerhalb der alten Vorstandsriege wählten die Vereinsmitglieder am Samstagnachmittag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine neue Führungsmannschaft.

13 Angelfreunde waren ins Vereinsheim am Neudeichloch gekommen und ließen sich zu Beginn der Sitzung vom amtierenden zweiten Vorsitzenden Rainer Gall nochmals über die hausinternen Verwerfungen, Anschuldigungen und Intrigen informieren. „Die aktuelle Situation ist schnell zusammengefasst“, so Gall. Bei der Jahreshauptversammlung am 24. Februar sei der Vorstand von den Mitgliedern nicht entlastet worden. Deshalb gab es am 21. April eine weitere außerordentliche Sitzung. „An diesem Abend war Ernst Brodthäcker, der bisherige erste Vorsitzende, selbst nicht anwesend. Überprüfbare Kassenunterlagen gab es auch an diesem Abend nicht“, berichtete Gall. „Eine Prüfung seiner Unterlagen war bis heute nicht möglich.“

Nach kurzer Diskussion beschlossen die Versammlungsteilnehmer bei dieser Sitzung dann einstimmig, einen neuen Vorstand zu wählen, und bestimmten Gerhard Billau zum Wahlleiter. Billau rief die Wahl zum ersten Vorsitzenden auf, aber an diesem Nachmittag fand sich kein Vereinsmitglied, das die Nachfolge von Brodthäcker antreten wollte.