Neuer Wein und neue Bücher

Biblis.„Die Bücherei“, also die Katholische Öffentliche Bücherei in St. Bartholomäus Biblis, lädt am Donnerstag, 22. Oktober zu „Neue Bücher – Neuer Wein“ ein. Zwischen 17 und 19 Uhr stellt das Team neue Literatur vor, die in das Repertoire aufgenommen wurde. Dazu zählen Romane ebenso wie Kinder-, Jugend- und Sachbücher. Die Besucher können an den Neueinstellungen vorbei bummeln und neuen Wein und Zwiebelkuchen genießen. Natürlich können Bücher auch direkt ausgeliehen werden. Die Bücherei informiert darüber, dass bei zurückgegebenen Medien aus dem Bestand die Oberfläche desinfiziert und diese dann erst nach zwei Tagen wieder zur Ausleihe bereitgestellt werden. Weiterhin sollen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und auf die Hygiene- sowie Abstandsregeln achten. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.10.2020