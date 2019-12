Neues von Terminator

Biblis.Die Einbürgerungsgeschichte „Synonymes“ wird am Donnerstag, 12. Dezember, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel gezeigt. Als der junge Israeli Yoav nach Paris kommt, kommt in einer leerstehenden und bitterkalten Altbauwohnung unter. Als er im Bad ist, werden ihm seine Sachen gestohlen. Nun steht er nackt da und hat nichts mehr, außer seinem Traum Franzose zu werden. Da bekommt er unerwartet Hilfe von dem Nachbarpärchen.

Am Wochenende ist Terminator-Zeit. Von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, läuft jeweils um 20 Uhr der neueste Film der Reihe „Dark Fate“ mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton in den Hauptrollen. Vor wenigen Tagen war das Leben von Dani Ramos noch in bester Ordnung. Aber plötzlich befindet sich die junge Frau inmitten eines unerbittlichen Krieges zwischen Menschen und Maschinen. Glücklicherweise kommt Unterstützung von der kampferprobten Sarah Connor und der kybernetisch weiterentwickelten Grace.

Der Trickfilm für Kinder führt am Sonntag, 15. Dezember, 15 Uhr, zurück ins Jahr 1993. In „Pumuckl und der blaue Klabauter“ gibt es ein Wiedersehen mit Meister Eder (Gustl Bayrhammer) und dem Pumuckl (Stimme: Hans Clarin). Der Kobold zieht aus, um seinem Ahnherrn, dem blauen Klabauter (Stimme: Wolfgang Völz), das Zaubern zu lernen. Dafür geht es auf die Donau. Doch der Bläuling hat seine ganz eigenen Pläne mit Pumuckl: Er soll zum Untertanen des Blauen Klabauters gemacht werden. cid

