Neues Zuhause für Insekten

2 Fotos ansehen Für die „Zimmer“ des Hotels ist der Vereinsnachwuchs zuständig. © str

Biblis.„Schaut, da ist schon eine Hummel“, jauchzten die Kinder und erfreuten sich an deren Anblick im Sonnenschein. An ungewöhnlich warmen Tagen kommen die ersten Hummelköniginnen auch im Februar schon aus ihren Winterverstecken und suchen nach Nahrung und vielleicht schon nach dem einen oder anderen neuen Quartier. Ein solches Insektenhotel bestückten die Kinder und Jugendlichen von den „Naturstrolchen“ des Vereins für Vogel- und Naturschutz Biblis am Gemeindesee. Auftraggeber hierfür war die Bürgerstiftung.

Die Stiftung kam im vergangenen Jahr auf den Verein zu und fragte nach, ob man gemeinsam ein Insektenhotel aufstellen könnte. „Die Bürgerstiftung hat alles finanziert, unser Verein hat das Insektenhotel gebaut und bestückt es in den kommenden Tagen. Die Gemeinde sorgt für die Installation“, erläuterte Markus Wolter, Vorsitzender des Vereins für Vogel- und Naturschutz Biblis. Angedacht sei ein Platz in einer Grünanlage gewesen, jedoch habe es Bedenken von Anwohnern wegen möglicher Stechgefahr gegeben. Das Insektenhotel befindet sich nun am Gemeindesee, ein Stück am Weg neben der DLRG-Station vorbei.

Hotels für Insekten sind immer nötiger, da sie in der oft sehr aufgeräumten Umwelt nur noch wenig Wohnraum finden, erläutert Wolters. Ein Insektenhaus bietet Nistplätze für viele Wildbienen, zu denen auch die Hummeln gehören. Je nach Art nutzen die Insekten verschiedene „Zimmermöglichkeiten“ für ihre Brutkammern. In diese Zimmer legen sie ihre Eier sowie einen Vorrat aus Pollen und Nektar für die später schlüpfenden Larven und verschließen sie dann.

„Unsere Naturstrolche sind für die Zimmer zuständig: Bestückt wird das Insektenhotel mit Totholz oder mit Hartholz, in das die Kinder Löcher bohren. Aber auch mit Schilfrohren und Holunderstängel oder auch Lochziegeln mit Lehmwand“, erklärte Wolter.

Vor die größeren Apartmentbereiche wird noch ein Gitter angebracht, da Vögel oftmals die Inneneinrichtungen „herausklauen“. Die Hotelgäste sind größtenteils Wildbienenarten wie die Mauerbienen, die zugleich keine Nahrungsspezialisten sind. Sie können sich somit besser dem Nahrungsangebot anpassen und sind daher verbreiteter. Ebenso können Zimmer von Marienkäfern, Spinnen oder Wespen besetzt werden.

Die optimale Wohnlage ist sonnig, geschützt und umgeben von blühenden Pflanzen, die Nahrung bieten. Letzteres ist gar nicht mehr so einfach zu finden. Denn aufgeräumte Gärten und Landschaftsabschnitte ohne blühende Pracht werden immer mehr. „Genau gegenüber liegt der Damm, wenn dieser etwa bis Ende Mai, Mitte Juni nicht gemäht wird, hilft das den Insekten schon sehr weiter“, warf Wolter ein. Damit hätten die Tiere ein gutes Nahrungsangebot direkt vor dem Hotel. Denn sie sind abhängig von dem, was gerade blüht. Mit wenig Aufwand könnte man den Damm noch blühender machen oder mehr Blühstreifen in der Bibliser Natur oder in Gärten anlegen. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass vom Insektensterben auch der Mensch betroffen ist“, so Markus Wolter.

Mit der Aktion soll auf die Möglichkeiten aufmerksam gemacht werden, wie man im Kleinen helfen kann. Am Insektenhotel ist eine große Infotafel angebracht, auch mit Anregungen, eigene Hotels zu bauen und zu Hause aufzustellen. str

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019