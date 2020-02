Neues zum Spielen und Basteln kommt gut an

Biblis.Im Dezember wurde durch eine Initiative ein Spendenaufruf in den Sozialen Medien gestartet, dessen weihnachtlicher Gedanke auch das Jugendzentrum Biblis einschloss. Darauf wurde Konstantin Großmann, der neue Vorsitzende der CDU Biblis, aufmerksam und besuchte das Jugendzentrum mit weiteren Vorstandskollegen. Nun übergab die CDU Bastelmaterialien sowie Spiele an das Jugendzentrum Biblis.

„Wir möchten das Jugendzentrum sowie die Kinder und Jugendlichen, die hier ihre Zeit verbringen, mit unserer Spende positiv unterstützen“, so Konstantin Großmann. Der Überschuss aus den CDU-Kinderfastnachtsaktionen wurde für Bastelmaterial sowie mehrere neue Spiele verwendet. Auch eine Dartscheibe als Geschenk hatten die Christdemokraten dabei.

Treffpunkt im Bürgerzentrum

Betreuer Ralph Dobner bestätigte, dass bei den Kindern und Jugendlichen gerade aktuelle Spiele gut ankämen. Ebenso seien Bastelmaterialien immer beliebt, die Kinder wollten dann auch gleich damit loslegen. Weiterhin übergab die CDU einen Karton voll mit Bastelmaterialien, die sie von der Firma Dr. Wittmann aus Zwingenberg für das Jugendzentrum in Biblis erhalten hatten.

Träger des Jugendzentrums ist die Gemeinde Biblis. Der Treffpunkt für junge Leute befindet sich im Untergeschoss des Bürgerzentrums. Es gibt dort einen großen Gemeinschaftsraum mit Billardtisch, Tischkicker, Airhockey und Sitzgelegenheiten. Es ist ein Ort, um Freunde zu treffen, Musik zu hören oder Gesellschaftsspiele zu spielen.

Ein weiterer Raum ist mit einer Tischtennisplatte bestückt und bietet zudem die Möglichkeit zum Toben, aber auch zum Chillen, also Entspannen. Abgerundet wird das räumliche Angebot des Jugendzentrums durch einen Werkraum, in dem die Besucher sich kreativ betätigen können. Ihnen stehen verschiedene Materialien zur Verfügung. Beim Malen, Kleben, Werkeln oder Bauen dürfen sie neue Dinge ausprobieren und entdecken dabei vielleicht ganz neue Talente an sich.

Seit Juli 2010 wird das Jugendzentrum von der Sozialagentur Fortuna betreut und von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen acht und 18 Jahren regelmäßig besucht. Das Angebot ist kostenfrei.

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020