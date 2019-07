Nicht der richtige Standort für eine Postfiliale

Zum Umzug der Bibliser Poststelle:

Der Grund für den Umzug der Poststelle in Biblis ist nachvollziehbar, der neue Standort aber nicht. Eine Poststelle ist ein verkehrstechnisch stark frequentierter Standort.

Viele Bürger, aber auch Gewerbetreibende, kommen mit ihren Paketen und Päckchen und fahren deswegen mit dem Pkw zur Poststelle. An dem alten Standort hat das ganz gut funktioniert. Es gab beiderseits der Straße Parkmöglichkeiten. Und die Belegung der Parkplätze seitens der Anwohner war moderat, und fast jeder hatte immer einen Parkplatz gefunden.

In der Bahnhofstraße ist dies ein Problem. Die Bahnhofstraße ist eine Einbahnstraße, was als erstes ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen zum Erreichen der Poststelle verursacht, da diese nur aus einer Richtung erreichbar ist. Also sind zusätzliche Fahrwege unabdingbar, da diese Poststelle ausschließlich über die Darmstädter Straße anfahrbar ist. Die Parkplatzsituation in der Bahnhofstraße war schon immer sehr begrenzt und entspricht in keiner Weise den neuen Anforderungen. Da hilft auch kein Ordnungsamt oder Knöllchen. Es ist schlichtweg der falsche Standort.

Das Gebäude war vorher eine Gaststätte. Nun sind hier Schalter- und Abfertigungsräume. Diese Nutzungsänderung hätte eigentlich einer baurechtlichen Genehmigung erfordert, wo unter anderem die Stellplatzfragen hätte geprüft werden müssen. Aber offensichtlich wurden hier einfach Tatsachen geschaffen und die Versuche, die Probleme im Nachgang zu mildern, sind lobenswert, aber letztendlich hoffnungslos.

Diese Poststelle ist gemäß Stellplatzsatzung der Gemeinde Biblis in Räume mit erheblichen Besucherverkehr einzuordnen. Dort sind je 20 Quadratmeter Nutzfläche ein Pkw-Stellplatz gefordert, aber mindestens drei Stellplätze. Nur zur Richtigstellung, diese Stellplätze sind auf dem Grundstück nachzuweisen und nicht im öffentlichen Straßenraum.

Eine damit verbundene Aufwertung der Bahnhofstraße ist auch nicht erkennbar, da der problematische Zustand für die Bürger von Biblis keinen Vorteil bringt sondern nur Probleme. Der richtige Standort wäre im Bereich der Darmstädter Straße mit vorhandenen Parkmöglichkeiten gewesen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.07.2019