Nicole Beisel liest aus ihrem Buch

Biblis.Eine Lesung mit Musik steht am Mittwoch, 28. November, um 20 Uhr in der Filminsel an. Die Lampertheimer Autorin Nicole Beisel liest aus ihrem Werk „Die Frau des Pianisten“. Am Piano begleitet sie Musiker Patrick Embach aus Bürstadt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Im Buch stellt Beisel die Frage: Kann sich eine Geschichte aus längst vergangener Zeit wiederholen? Alec könnte zufriedener nicht sein. Der Pianist führt eine glückliche Ehe mit seiner Frau Emma und erfüllt sich mit dem Kauf eines alten Flügels seinen größten Traum. Doch was er damit anrichtet, wird ihm erst bewusst, als sein Leben fortan immer mehr aus der Bahn gerät. Schon nach kurzer Zeit findet er sich auf einer Reise in die Vergangenheit wieder. Die Geschichte des alten Flügels lässt ihn erkennen, dass er schnell handeln muss. Um seine Zukunft zu retten, ist ein hoher Preis zu zahlen. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018