Nie das Zepter daheim vergessen

Biblis.Bei der Erinnerung an das vergangene Jahr kommt Paula Hulbert als 66. Bibliser Gurkenkönigin ins Schwärmen. Ein Jahr lang repräsentierte sie als Paula I. mit Prinzessin Larissa ihre Heimatgemeinde bei zahlreichen Veranstaltungen. „Gezählt habe ich sie nicht, wichtig sind die schönen Erinnerungen und Erfahrungen, die wir bei diesen sammeln konnten“, meinte sie. Die Zeit als Gurkenhoheit habe ihr viele neue Einblicke und Erfahrungen gebracht. Freundschaften wurden geschlossen.

„Ganz am Anfang meiner Regentschaft war ich immer sehr aufgeregt vor Reden, wenn ich vor vielen Leuten spreche“, verriet Paula I. Oft sei sie zudem ganz kurzfristig gefragt worden, ob sie eine Ansprache hält. Lachend erinnert sie sich an eine solche Situation in der polnischen Partnerstadt von Biblis. Da wurde ihre Rede von einem Dolmetscher übersetzt. „Mitten im Satz wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht. Das ist mir dann aber nie mehr passiert. Nach einer Weile lernt man auch spontan, eine Rede zu halten“, sagte sie. Durch das Gurkenköniginnenjahr sei sie rhetorisch stärker und insgesamt selbstbewusster geworden.

Schöne Begebenheiten

Die Anzahl der besuchten Veranstaltungen habe sie nicht im Kopf, aber viele schöne Begebenheiten blieben in Erinnerung. So wie der Cocktailkurs im Landratsgarten mit Landrat Christian Engelhardt. Dort habe sie die Bergsträßer Majestäten kennengelernt und danach noch oft gesehen. Mit ihnen und anderen Hoheiten entstand so eine lustige und sympathische Wochenendfamilie.

In den drei Partnerstädten von Biblis war sie unterwegs, besuchte Ministerpräsident Volker Bouffier im Schloss Biebrich in Wiesbaden und lernte bei einer Führung mit dem Landtagsabgeordneten Alexander Bauer den hessischen Landtag kennen. Sie fuhr zu vielen Festen in der Region. Ebenso gab es zahlreiche Einladungen für Veranstaltungen in der Großgemeinde Biblis, die sie ebenfalls gerne besuchte.

Überall wurden Paula I. und ihre Prinzessin Larissa herzlich aufgenommen, teilweise gab es für die Hoheiten noch ein Extraprogramm. „Wir waren viel unterwegs, aber stressig war es für uns nicht“, fand Paula Hulbert. Sie ist froh und dankbar, dass ihre Freundin Larissa Reis sie das Jahr über als Prinzessin begleitet hat. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren und sind ein eingespieltes Team. „Das ist schon wichtig, in anderen Gemeinden darf sich die Königin ihre Prinzessin nicht aussuchen, die werden einfach zusammengewürfelt“, weiß sie.

Das Jahr ging schnell für die beiden vorbei, mit einem weinenden und einem lachenden Auge blicken sie auf die kommenden Festtage und ihre letzten Stunden als Blaublüter. „Auch wenn das Amtsjahr nun leider vorbei geht, ist es gut, dass die Gurkenkönigin nur für ein Jahr gekrönt wird und nicht wie anderswo für zwei Amtsjahre. So bekommen jedes Jahr andere junge Frauen die Möglichkeiten, das zu erleben, was wir erleben durften“, erklärte sie. Am Gurkenfestsamstag wird Paula I. von der Einhäusener Kerwekönigin Carolin „abgekrönt“. Das Zepter geht an ihre Nachfolgerin Noemi Hofmann Cruz weiter, die zusammen mit Prinzessin Kyra Gall das kommende Amtsjahr übernimmt.

Für die neuen Hoheiten hält Paula Hulbert noch ein paar Tipps bereit: Nie das Zepter daheim vergessen, denn leider sei sie selbst dafür bekannt gewesen. „Gut drauf aufpassen“, sagte sie lachend. Wichtig sei auch, stets viele unterschriebene Autogrammkarten parat zu haben. „Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen eine Karte von uns haben wollen“, berichtete Paula.

Es sei gut, offen auf die Menschen zuzugehen, mit Fremden zu sprechen, sich nicht zu verstecken. Dass falle am Anfang nicht immer leicht, aber mit der Zeit lerne man auch dies. „Ich wünsche den beiden, dass sie so viele tolle Erfahrungen und Erinnerungen sammeln können wie wird in diesem Jahr.

Die Aufregung bei Nachfolgerin Noemi Hofmann Cruz hält sich im Moment noch in Grenzen. „Die steigt sicherlich ganz schön am Samstag an, wenn ich mich für die Krönung fertig mache“, ahnte Noemi Hofmann Cruz bereits. Dabei ist alles soweit vorbereitet, sie habe sich gemeinsam mit ihrer Mutter mit Paula und deren Mutter getroffen, um sich auszutauschen und halte mit Paula privaten Kontakt. „Mit meiner Krönungsmeisterin, der Ersten Beigeordneten Diana Stolz, fand ebenfalls schon ein persönliches Kennenlernen statt“, verriet die zukünftige Gurkenkönigin.

Am Freitagabend um 19.30 Uhr wird das Gurkenfest von der noch amtierenden Gurkenkönigin Paula I. eröffnet. Dann folgt am Samstagabend um 19 Uhr die Krönung von Noemi als neue 67. Gurkenkönigin in Biblis.

