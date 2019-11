Nikolaus ist mit dabei

Biblis.Der Bibliser Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus öffnet am morgigen Samstag, 30. November, um 15 Uhr. Zur Begrüßung der Besucher spielen die Jagdhornbläser des Reit- und Fahrvereins. Und die Kita-Kinder singen. Über 60 Stände sind im Foyer und auf dem Gelände am Rathaus zu finden, die ein großes Angebot an Kunsthandwerk und Geschenkideen anbieten. Geöffnet ist am Samstag bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Der Nikolaus kommt an beiden Tagen um jeweils 18 Uhr zum großen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus.

Am Sonntag dürfen sich die Besucher auf die Musik von Drehorgelspieler Klaus Bernd Adams freuen, der auf dem ganzen Marktgelände unterwegs sein wird. Der MGV Liederkranz wird die Gäste von 16 bis 17 Uhr mit Liedern erfreuen und dabei ebenfalls auf dem gesamten Markt anzutreffen sein. Der Gesangverein Frohsinn tritt ab 17.30 Uhr vor seinem Zelt auf. ps

