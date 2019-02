Nistkästen selbst gebaut

Nordheim.Einmal wöchentlich trifft sich die evangelische Jungschar in Nordheim mit Gemeindepädagogin Dorothee Engelhardt im kleinen Backsteinhaus gegenüber dem evangelischen Gemeindezentrum. In dieser Woche trafen die Grundschüler den ehemaligen Nabu-Vorsitzenden Raimund Arnold, der gleichzeitig auch ehrenamtlicher Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde ist.

Den Kindern ist Arnold von zahlreichen gemeinsamen Exkursionen in die Natur bekannt. Bei der Zusammenkunft stand das Bauen und Bemalen von Nistkästen für die heimische Vogelwelt auf dem Programm. „Wir haben die aus naturbelassenem Holz gefertigten Kästen von der Behindertenwerkstatt in Auerbach gekauft“, erzählte Arnold. Acht dieser Nistkästen hatten die Naturschützer in einzelne Bauteile zerlegt, um den Kindern den Spaß am Bauen und Basteln nicht vorzuenthalten. Da die Nistkästen mit einer beweglichen Vorderklappe und einem Einflugloch versehen sind, wird das Reinigen und Entfernen von Nestern aus dem Vorjahr ein Kinderspiel. „Das haben wir im vergangenen Jahr gemacht“, erklärte einer der kleinen Handwerker.

Ganzjähriger Unterschlupf

Er und neun weitere Kinder waren mit dem Anmalen der kleinen Nesthilfen beschäftigt. Sie malten das Dach rot an und verschönten die Wände mit leuchtenden Farben. „Die Nistkästen können das ganze Jahr draußen bleiben“, erklärte Arnold. So bieten sie den Vögeln auch im Winter einen Unterschlupf.

Beim Bauen erfuhren die Kinder aber auch einiges über die zukünftigen Bewohner. „Die Nistkästen könnt ihr zu Hause im Garten oder am Haus aufhängen“, erklärte Arnold. Wenn diese in mindestens drei Meter Höhe aufgehängt werden, sind die Vögel auch vor räubernden Katzen geschützt.

Während Meisen einen Platz an der Ostseite bevorzugen, ziehen auch manchmal Spatzen in die Kästen ein. Aber auch diese Vogelart sollte man nicht vertreiben, betonte Arnold. Die Population sei ebenso stark rückläufig wie viele andere Vogelarten. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019