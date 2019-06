Noch einige freie Plätze

Biblis.Wer in den Sommerferien nicht verreist, kann trotzdem spannende Ferien erleben: Für alle Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren bietet die Gemeinde Biblis wieder Ferienspiele an. Mitmachen können selbstverständlich auch Kinder, die nicht in Biblis wohnen.

In der ersten Ferienspielwoche wird für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren an fünf Tagen wieder ein ganztägiges Angebot stattfinden. Für die Organisation wurde, wie im vergangenen Jahr, die Sozialagentur Fortuna beauftragt. Vom 22. bis 26. Juli wird Oliver Haberer mit seinem Team durch das Programm führen. Unter dem Motto „Reise in das Jahr 2034“ werden die Kinder zusammen mit dem Fortuna-Team eine ganze Woche in die Zukunft reisen und unter anderem eine Zeitmaschine bauen. Außerdem können die Kinder beim Monkey Climbing (gesichertes Baumklettern) auf Bäume klettern, basteln, malen und vieles mehr erleben und ausprobieren.

Mittelpunkt und täglicher Treffpunkt ist das Bürgerzentrum in Biblis. Der Ferienspieltag beginnt morgens um 9 Uhr. Von 12 bis 13 Uhr ist Mittagspause. Die Kinder erhalten vor Ort ein warmes Mittagessen. Die Teilnahme für die ganze Woche kostet 50 Euro pro Kind (inklusive Mittagessen).

In der zweiten Ferienspielwoche vom 29. Juli bis 3. August finden die Ferienspiele in gewohnter Weise in Kooperation mit den örtlichen Vereinen statt. Die verschiedenen Angebote sind im Programmheft aufgeführt.

Die Kinder können noch bis Freitag, 28. Juni, während folgenden Zeiten bei Jennifer Zintel-Andres, Zimmer 2.11, Rathaus Biblis, angemeldet werden: Montag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr. Auskünfte erteilt Jennifer Zintel-Andres, Telefon 06245/28 69, E-Mail: jzintel@biblis.eu. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019