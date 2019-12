Noch sechs Castoren dürfen rein

Biblis.Das Brennelemente-Lager am Kraftwerksstandort Biblis betreibt die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung bereits. Ab kommendem Jahr übernimmt die BGZ auch die beiden Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll (wir berichteten).

Welche Vorbereitungen sind dafür zu treffen?

Unter anderem hat sich die BGZ personell auf die Übernahme der beiden weiteren Zwischenlager Anfang des Jahres vorbereitet. Zuletzt waren neun Mitarbeiter bei der bundeseigenen Gesellschaft am Standort Biblis beschäftigt. Ab Januar 2020 wächst die Zahl der Beschäftigten vor Ort auf zwölf. Weitere Stellen sind derzeit ausgeschrieben.

Die BGZ will die drei Zwischenlager vom Kraftwerksgelände abgrenzen. Gibt es eigene Büroräume, einen eigenen Wachschutz?

Langfristiges Ziel ist der autarke Betrieb der drei Zwischenlager am Standort, um technisch und personell unabhängig vom Kraftwerk Biblis zu sein. Diese Unabhängigkeit vom Kraftwerk wird die BGZ in den kommenden Jahren Schritt für Schritt umsetzen. Aktuell laufen hierzu erste Gespräche mit den zuständigen Behörden. Im nächsten Schritt kann die BGZ dann entsprechende atom- und baurechtliche Anträge einreichen, die beispielsweise für die Errichtung eines eigenen Wach- und Funktionsgebäudes erforderlich sind. In diesem Neubau werden auch die Büros der Mitarbeiter sowie eine eigene Werkstatt untergebracht sein.

Wie lange dürfen die Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll in Biblis betrieben werden? Welche Materialien lagern dort?

Die beiden Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Biblis sind zeitlich unbefristet genehmigt. Hier werden Abfälle aus Kraftwerksbetrieb und -rückbau aufbewahrt, beispielsweise Schutzkleidung, Filter oder Anlagenteile. Für die endgültige Aufbewahrung dieser Abfälle gibt es eine klare Perspektive: Sie sind für das Endlager Konrad vorgesehen, das 2027 fertiggestellt sein soll. Für den Einlagerungsbetrieb des Endlagers Konrad sind etwa 30 Jahre zu veranschlagen.

Im Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll stehen im Moment 102 Castoren mit abgebrannten Brennelementen und 138 Mosaik-Behälter. Ausgelegt ist die Lagerfläche auf 135 Castoren. Nun sollen noch sechs Castoren aus Sellafield in die Halle gestellt werden. Werden die noch freien Stellplätze ebenfalls genutzt?

Im ersten Halbjahr 2020 ist geplant, sechs Behälter mit verglasten hochradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitungsanlage im britischen Sellafield in das Zwischenlager in Biblis zu bringen. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Rücknahme. Es gab kürzlich einen Probelauf zur Einlagerung. Wie bereits berichtet, hat das BGZ-Team mit einem leeren, knapp 100 Tonnen schweren Castor alle Arbeitsschritte absolviert, die zur Einlagerung beladener Behälter erforderlich sind. Mit diesen sechs Behältern wird die Einlagerung von hochradioaktiven Abfällen in Biblis abgeschlossen. Weitere Castor-Transporte in das Zwischenlager Biblis sind nicht geplant.

Warum gibt es diese Rückführung von hochradioaktivem Atommüll aus dem Ausland?

Zu der Rückführung waren die Abfallverursacher, also die AKW-Betreiber in Deutschland verpflichtet. Zum Hintergrund: Bis 2005 wurden Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken zur Wiederaufarbeitung nach Großbritannien und Frankreich transportiert. Da die BGZ nun die Betreiberin der Zwischenlager für Atommüll in Deutschland ist, hat sie auch die aktuellen Genehmigungen beantragt. Das Verfahren hierfür läuft beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit.

Es werden nicht alle genehmigten Castor-Plätze im Bibliser Zwischenlager benötigt?

Durch den Atomausstieg fällt die im Zwischenlager Biblis aufbewahrte Menge an hochradioaktiven Abfällen in Castor-Behältern geringer aus als ursprünglich genehmigt.

Was befindet sich in den Mosaik-Behältern?

In den im Vergleich zu Castor-Behältern deutlich kleineren Mosaik-Behältern befinden sich schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Beispielsweise sind das Harze aus den Filtersystemen der nuklearen Wasserkreisläufe.

Um das Brennelemente-Zwischenlager in Biblis räumen zu können, müsste ein Endlager zur Verfügung stehen. Wann wird damit zu rechnen sein?

Die radioaktiven Abfälle sollen unterirdisch in Deutschland gelagert werden. Gemäß dem Standortauswahlgesetz soll im Jahr 2031 ein Standort für ein Endlager für Wärme entwickelnde Abfälle – das sind im Wesentlichen abgebrannte Brennelemente – festgelegt werden. Danach geht’s an die Genehmigung und die Errichtung des Endlagers. Voraussichtlich um das Jahr 2050 soll das Endlager in Betrieb gehen.

Das Brennelemente-Lager in Biblis hat allerdings nur eine Genehmigung bis 2046. Gibt es Pläne für eine Verlängerung der Betriebsdauer?

„Die ursprünglich auf 40 Jahre befristeten Genehmigungen der Zwischenlager werden nicht ausreichen“, stellt die BGZ fest. Die bundeseigene Gesellschaft kündigt an, dass neue Genehmigungen nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik beantragt werden sollen, um die radioaktiven Abfälle bis zu ihrer Abgabe an das Endlager rechtssicher aufzubewahren. Zusammen mit Sachverständigen werden bereits Fragen zur verlängerten Zwischenlagerung von hochradioaktiven Abfällen diskutiert. Die BGZ betont aber gleichzeitig, dass Zwischenlager keine Dauerlösung darstellen dürften.

