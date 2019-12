Noemi I. zieht Gewinner

Biblis.Weihnachten rückt näher, und der Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis (WVB) hält auch in dieser Woche wieder Weihnachtsgeschenke für die Kundschaft bereit. Denn die große Adventsverlosung ist in der zweiten Runde angekommen. Wer in teilnehmenden Bibliser Geschäften einkaufen geht, der bekommt eine Loskarte.

Zuerst kann darauf ein Feld frei gerubbelt werden, manchmal verbirgt sich dahinter sogar ein Sofortgewinn. Oft ist allerdings dreimal ein „X“ zu sehen, dann ist das Los eine Niete. Kunden können aber noch die Loskarte ausfüllen und haben dadurch eine weitere Gewinnchance: Die Karten kommen in den Lostopf des WVB.

Alle Lose aus den vergangenen Wochen, außer natürlich den bereits gezogenen Karten, verbleiben in der Box. Wer gleich am Anfang mitgemacht hat, der ist bei bis zu drei Verlosungen dabei.

Die zweite Ziehung fand bei Joachim Hollerbach, in seinem Geschäft für Glas, Porzellan sowie Haushalts-, Spiel- und Schreibwaren in der Darmstädter Straße statt. Wie WVB-Vorsitzender Bruno Neumann berichtete, waren dieses Mal 1700 Karten im Topf, bei der ersten Ziehung waren es 1100 Karten.

Gurkenkönigin Noemi I. zog 15 Gewinner. Diese können sich auf Einkaufsgutscheine über 20, 50 und 100 Euro freuen. Jeweils 20 Euro haben Walter Schmitt aus Nordheim, Ramona Schat aus Biblis, Ruth Reichert, Christian Wiggenhäuser aus Bürstadt, Ludwig Seib und Johanna Reis, jeweils aus Biblis, Kirsten Engert, Bianca Vogler, Karin Jakob aus Biblis und Hans Köcher aus Hofheim gewonnen. Jeweils 50 Euro als Einkaufsgutschein gehen an Michelle Lerch aus Bobstadt, Maria Stenger aus Biblis, Sonja Röpper aus Groß-Rohrheim und Elfriede Gabel aus Nordheim.

Für den Hauptgewinn in Höhe von 100 Euro wurde Hanne Glaser aus Biblis gezogen. Die Gewinne können in der Buchhandlung Lesezeit in der Darmstädter Straße abgeholt werden. str

