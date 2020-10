Nöte eines Paketboten

Biblis.Die KAB Biblis, die Betriebsseelsorge Rüsselsheim im Bistum Mainz und die Filminsel in Biblis bieten einen Filmabend mit anschließender Diskussion an. In der Reihe „Arbeitswelt im Gespräch“ wird am Dienstag, 20. Oktober, 19 Uhr der Film „Sorry, we missed you“ des britischen Regisseurs Ken Loach gezeigt.

Es geht um den Paketboten Ricky Turner (Kris Hitchen) und seine Frau Abbie (Debbie Honeywood), die als Altenpflegerin arbeitet. Beide haben zunehmend Schwierigkeiten, ihr Leben in unsicheren Jobsituationen zu meistern. Aufgrund seiner Anstellung ist Ricky verpflichtet, für seine Firma einen Lieferwagen mit festen Lieferzeiten zu mieten und dafür in Vorkasse zu gehen. Er überredet seine Frau, ihr Auto zu verkaufen, obwohl sie es für ihren Job braucht. Nur so kann er den Van bezahlen. Ein Teufelskreis beginnt.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung in der Filminsel ist frei. Moderator ist Wolfgang Luley, Theologe und Mitarbeiter des katholischen Filmwerks in Frankfurt. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Corona-Paniemie auf 26 Personen beschränkt. Alle Hygieneregeln sind einzuhalten und die Kontaktdaten zu hinterlegen. red

