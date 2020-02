Nordemer Lied reißt die Gäste mit

Nordheim. „Nordheim am Rhein, das heißt, hier woll’n wir leben - für unser Dorf soll’s eine Zukunft geben, denk auch daran, dass man in Nordheim wohnen kann - ein Leben lang“: Zur Melodie des Schlagers „Griechischer Wein“ sang Moderator Peter Morew einen Ohrwurm auf die Heimat. Bei der Sitzung der Nordheimer Vereine kam das bestens an und passte auch zum Motto „Nix is’ mehr wie’s frieher war“.

Peter Morew vom Reit-und Fahrverein besang die guten alten Zeiten, als es „noch zwei Bäcker, zwei Metzger, Lebensmittel und Konsum“ im Ort gab und bedauerte, dass es dieses „kleine Dorf im Ried, so nicht mehr gibt“. Von Veränderungen berichtete auch Klaus Engelhardt vom Gesangverein Volkschor. Als Postbote erzählte er, dass seine Auszubildenden nicht mehr wüssten, wie man Briefe austrägt. „Die werden nicht per Mail verschickt!“ Engelhardt berichtete auch von Volker Scheib als neuem Statthalter von Biblis und dass der Hessische Rundfunk Nordheim als „Dolles Dorf“ entdeckt hat. Zur Feuerwehr meinte er: „Die Tannenbäume brennen auch ohne Benzin.“ Da ging ein „Uiuiui“ durch die Kultur-und Sporthalle.

Von besseren Zeiten träumte Stefan Lörsch von den Biwwelser Babbeldasche. Er verkündete das „Jahr des Mannes“ und zählte auf, was die Helden so könnten, forderte freie Liebe und mehr Taschengeld von der Holden. Am Ende machte er sich „schnell vom Acker“ - sonst gebe es Ärger mit der Alten.

„Nix is‘ mehr wie’s frieher war“: Davon konnte auch Gabi Haas von den Landfrauen als frischgebackene Mutter und im Stillmarathon berichten. Mit Ramona Bersch war sie zudem in einem Zwiegespräch auf der Bühne zu erleben. Sie stellten die witzige Begegnung zweier Frauen im Wartezimmer eines Arztes dar. Während die eine über Ohren-, Genick- und Darmschmerzen jammerte, gab die andere ihr die Tipps für den passenden Facharzt: wie Ohrologe, Gynickolog oder Darmatologe.

Stefan Uihlein von den Nordemer Kuckucks kam in seiner Büttenrede zu dem Schluss, „dass nach dieser Fastnacht nix mehr is’, wie’s frieher war“. Er lobte den Zusammenhalt im Ort sowie das große Engagement aller Teilnehmer. Die mit 300 Gästen ausverkaufte Sitzung wurde von Nordheimer Vereinen und Helfern getragen. Die Idee einer Nordheimer Fastnacht hatte die Theatergruppe Nordemer Kuckucks aufgebracht. Ihnen schlossen sich der ASV Rheinmöve, der Reit- und Fahrverein, die Landfrauen, der Volkschor, die Freiwillige Feuerwehr, die Ehrenamtlichen der Wunderbar sowie die Biwwelser Babbeldasche an. Gut 50 Helfer waren dafür in Aktion.

Abgerundet wurde das gut zweieinhalbstündige Programm von einem Sketch von Silke Folz und Tanja Karb vom Frohsinn und den Nordemer Kuckucks, die als Omas mit Rollator von süßen Polizisten träumten. Weiterhin gab es einen Auftritt der Kindertanzgruppe der Babbeldasche sowie der Formation Fourth Wave der Turngemeinde Biblis, die großen Applaus ernteten. Die Höhepunkte des Abends waren - neben dem Nordemer Lied - der Auftritt von Rainer Schindler und Adax Dörsam. Gekonnt brachten sie mit Flower-Power-Liedern die Halle in Wallung. Die Stimmung stieg, die Gäste sangen und klatschten mit und waren restlos begeistert. Auch nach der Sitzung sorgten die bekannten Musiker noch weiter für Stimmung.

Und dann gab’s noch das Männerballett der Feuerwehr: Sieben Männer in Feuerwehrmontur marschierten in die Halle und rissen die Zuschauer von den Stühlen. „Tatütata“ erklang hier ebenso wie „Hurra, Hurra die Schule brennt“ oder „Ring of Fire“. Gekonnt tanzten die Männer dazu und zeigten sogar einen surfenden Feuerwehrmann - auf der wogenden Welle von Kameraden - und damit ein akrobatisches Meisterstück. Bei der Zugabe ging es zu „You Can Leave Your Hat On“ heiß her auf der Bühne, Tangas flogen durch die Luft, Klettverschlüsse wurden aufgerissen, und als sich die Jacken öffneten, sahen die Zuschauer T-Shirts mit der Aufschrift „Heit net“ - heute nicht.

