Nordheim. „Liebe Menschen aus Nordheim, rufen Sie uns an, wir kommen vorbei und besprechen gemeinsam, wie wir Ihr schönes Dorf präsentieren können“, verkündete Redakteur Philipp Wellhöfer am Donnerstagabend in die Kamera im Hessischen Rundfunk. Überraschend wurde Nordheim aus der Lostrommel für die Aktion „Dolles Dorf“ gezogen und somit einen Tag lang zur Kulisse für Filmaufnahmen. Bereits am

...