Unterstützung zugesagt

Dem Nachfolger oder der Nachfolgerin können sogar Kerwemädscher oder Borsch gestellt werden, wenn der Kandidat im eigenen Freundeskreis niemanden finde, der ihn im Amt begleitet. „Ein früheres Kerwemädsche von mir würde weitermachen, und ein Jugendlicher hat sich bei mir gemeldet, dass er gerne als Borsch dabei sein würde.

Natürlich stünde sie dem Nachfolger auch zur Seite und helfe mit, etwa bei der Kerwerede. Die alten Reden seien ja alle vorhanden, an diesen könne man sich auch in Sachen Aufteilung der Rede und Wendungen orientieren. Der Kerwekranz und was noch so dazu gehört, wird von der ARGE organisiert.

Mit Schärpe und Hut

„Auch gibt es einen Kerwerkarton, der von der Kerwemudder an die Nachfolgerin weitergereicht wird“, verriet Folz. Sie habe ihn damals von ihrer Vorgängerin Ricarda Pawlitschek bekommen. Darin sind liebgewonnene Erinnerungen und Accessoires. Kerwehut und Schärpen gehen ebenfalls auf den Nächsten über. „Wir hoffen sehr, dass wir noch jemanden für diesen Posten finden“, so Silke Folz.

Die Kerwe in Nordheim findet traditionell immer Ende September statt. (Bild: Archiv)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.05.2018