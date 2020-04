Nordheimer Eiche wirft langen Schatten

Nordheim.Einfach herrlich präsentiert sich das Naherholungsgebiet Maulbeeraue zwischen Nordheim und Hofheim in diesen Frühlingstagen. Maulbeeren, die dem Gebiet seinen Namen gaben, gibt’s allerdings nur noch wenige, und diese sind relativ jung. Der Verein für Heimatgeschichte Nordheim etwa hat Büsche am historischen Brunnen gepflanzt. „Die alten Bäume wurden schon von französischen Revolutionsgarden gefällt, weil sie das Holz zum Kochen und Heizen gebraucht haben“, erzählt der Vorsitzende Günter Mössinger. Auf Informationstafeln vor Ort erfahren Wanderer und Spaziergänger noch mehr über die Geschichte, aber auch über die Natur und die Tierwelt am Altrheinarm. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.04.2020