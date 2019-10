Nordheimer ernten 3,5 Tonnen Äpfel

Nordheim.Bei schönstem Wetter haben die Vogelfreunde Nordheim ihr Apfelfest auf dem Vereinsgelände gefeiert. Hierbei standen die Früchte im Vordergrund. Und die Leckereien, die man aus ihnen zaubern kann. Dazu zählte auch frisch gepresster Apfelsaft, der auf dem Fest ausgeschenkt und zum Mitnehmen verkauft wurde.

An zwei Tagen trafen sich die Vereinsmitglieder auf der Streuobstwiese und pflückten 3,5 Tonnen der runden Köstlichkeiten. „Die Ernte fiel in diesem Jahr sehr, sehr gut aus“, konnte Gerhard Billau, Vorsitzender der Vogelfreunde, berichten. Die Bäume auf der Streuobstwiese des Vereins seien gut bestückt gewesen. „Und sie sind immer noch nicht leer“, so Billau. Mehr wurde zunächst nicht geerntet, da die Äpfel ja auch weiterverarbeitet werden mussten.

Nach der Ernte lud der Verein wieder traditionell zum Apfelfest ein. An diesem goldenen Oktoberwochenende konnten es sich die vielen Besucher auf Sitzgelegenheiten im Grünen bequem machen, die Sonne genießen und einem besonderen Spektakel beiwohnen. Denn die Äpfel wurden direkt vor den Augen der Besucher gepresst. Zuerst kamen sie in den Elektro-Häcksler, dann in die automatische Presse und schon lief unten der goldene Saft hinaus, der mit seinem natürlichen Geschmack begeisterte.

Die Gäste konnten sich den Saft in Flaschen abfüllen und soviel mit nach Hause nehmen, wie sie wollten. Gerne gegen eine kleine Spende. „Frisch gepresst hält sich der Apfelsaft etwa drei bis vier Tage“, erklärte Billau. Die restlichen Früchte kommen in eine Kelterei in den Odenwald und werden dort ebenfalls zu Saft weiterverarbeitet und abgefüllt. Bei dieser Methode im Tetrapack hält er sich gut ein Jahr, erklärte Billau.

Erlös fürs Winterfutter

„Ab 350 Kilogramm verarbeitet die Kelterei nur die gebrachten Äpfel, ohne Zugabe von fremden Äpfel. Somit stammt dann unser Apfelsaft zu 100 Prozent aus Nordheimer Vereinsäpfeln“, freute sich Billau. Den abgefüllten Saft verkauft der Verein. Mit dem eingenommenen Geld wird das Winterfutter für die Vögel finanziert. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019