Nordheimer Wehr streicht Termin

Nordheim.In Biblis sind wegen des Corona-Virus zwei Veranstaltungen abgesagt worden: Weder die Jahreshauptversammlung der Nordheimer Feuerwehr noch der Kinderbarzar der Kita Pusteblume finden statt.

„Nach sorgfältiger Abwägung aktueller Risiken und auf Empfehlung des Kreises Bergstraße“ habe sich die Feuerwehr Nordheim dazu entschieden, ihre Jahreshauptversammlung abzusagen, teilen die Brandschützer des Ortsteils mit. Geplant war das Treffen für Freitag, 20. März. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, heißt es weiter. Bereits am Wochenende hatte die Feuerwehr in Groß-Rohrheim ihren Ball abgesagt. Bei einem Verdachtsfall müssten alle Beteiligten unter Quarantäne gestellt werden. Damit stehe die Einsatzfähigkeit auf dem Spiel, lautete die Begründung.

Der Kinderkleider- und Spielzeugbasar „Kinderkram“ der Bibliser Kindertagesstätte Pusteblume war für Sonntag, 22. März, geplant. „Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes wird der Basar abgesagt“, lautet die Begründung. Das Kinderkram-Team bedauert die Absage, bittet aber gleichzeitig um Verständnis. Der nächste Basar „Kinderkram“ soll dann ganz regulär wieder am Sonntag, 27. September im Bürgerzentrum in Biblis stattfinden. Die Nummernvergabe werde wie gewohnt rechtzeitig öffentlich bekannt gegeben.

Brass Band tritt auf

Indessen teil die Bibliser Brass Band mit, dass ihr Konzertwochenende wie geplant am 14. und 15. März stattfindet. Karten für die Veranstaltung am Sonntag, 15. März, gebe es noch in der Buchhandlung Lesezeit. Auch am Konzertsonntag steht eine Abendkasse für Kurzentschlossene zur Verfügung. Das elfte Konzert der Brass Band Biblis steht unter dem Motto Klassentreffen. Seit Monaten bereiten sich über 60 Musiker darauf vor. Jeweils 750 Karten werden pro Abend ausgegeben. str/sbo

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020