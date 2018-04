Anzeige

Biblis.Mit ihren technisch aufwendigen Exponaten haben sich die beiden Künstlerinnen Ulrike Schmitt, im Bild neben Bürgermeister Felix Kusicka, und Claudia Wimmer Richtung Süden aufgemacht. Jetzt schmücken ihre Werke die Wände des Rathauses in Biblis und gewähren nicht nur den Mitarbeitern eine neue Perspektive, sondern auch die Besucher des Rathauses dürfen sich bis 6. Juni an den farbenfreudigen und in Collagetechnik mit Öl gemalten Bildern von Claudia Wimmer erfreuen. Eine Serie ihrer Unikate widmet sich dem Frühstück in aller Welt. Eingearbeitete Zeitungszeiten entführen so nach Ungarn. Passend dazu scharfer Paprika, beißende Zwiebeln und deftige Salami. Die Vielfältigkeit des Lebens, wie es Bürgermeister Felix Kusicka bei der Eröffnung der Vernissage nannte, spiegelte sich aber auch in ihren Einzelstücken zum Thema „Hotel“ wieder. Mit scharfem Augen und großem Talent hat die Künstlerin, die die Vernissage Besucher mit hanseatisch trockenen „Moin“ begrüßt hatte, internationale Begriffe wie Roomservice, Nachtportier oder „Late check out“ in Szene gesetzt.

Aus Bremen kommend und erstmals mit ihren Werken in Südhessen zu Gast, hatte sie sich Ulrike Schmitt angeschlossen. Die aus Bürstadt stammende Künstlerin, die und heute in Jade am Meer zu Hause und unter dem Künstlernamen „Rimaschi“ bekannt wurde, geht oft experimentell ans Werk. Aus verschiedenen Oberflächenstrukturen entstehen ihre Bilder.

Dabei verwendet sie Eisen, Muschelmehl, Pigmente und Öl. Das ehemals weiße Blatt wird anschließend gefaltet und zerknittert. Die daraus entstehenden Werke bestechen durch ihren Entwicklungsprozess und geben dem Betrachter Raum zur Eigeninterpretation. Fasziniert vom Meer lockt sie das Publikum an die Küsten oder erschafft, wie gerade geschehen, das Maskottchen „Schlicki“ als Souvenir vom Jadebusen. Fell (Bild: Fell)