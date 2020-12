Notar warnte Gemeinde Biblis vor „ungesicherter Vorleistung“

Advent

Spiel- und Kulturkreis lässt das Weihnachtsmobil rollen

Der SKK präsentiert einen Weihnachtsmarkt to go am Freitag und Samstag, 11. und 12. Dezember: unter anderem mit Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch sowie gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen.