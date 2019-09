Notarzt landet auf dem Sportplatz

Biblis.Ein Rettungshubschrauber ist am Donnerstagabend wegen eines medizinischen Notfalls auf dem Sportplatz in Nordheim gelandet. Alle drei Feuerwehren der Gemeinde Biblis begleiteten den Einsatz ab 18.40 Uhr. „Der Notarzt kam mit dem Hubschrauber von der BG Unfallklinik aus Ludwigshafen, weil in der Nähe kein anderer Kollege im Auto verfügbar war“, erklärt Ralf Becker, Sprecher der Feuerwehr. „Der Flug dauert nur neun Minuten von Ludwigshafen zu uns.“

Die Brandschützer brachten den Mediziner dann im Einsatzwagen zum Patienten in die Gartenstraße von Nordheim. Er versorgte ihn, so dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Anschließend sei der Notarzt mit dem Hubschrauber wieder zurück geflogen. Die Feuerwehrleute blieben vor Ort, um den Brandschutz auf dem Sportplatz sicherzustellen, so Becker. Nach knapp einer Stunde konnten die 20 Helfer zurück in ihre jeweilige Wache fahren. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019