Nun geht’s in eine neue Schule

Nordheim/Wattenheim.„Ab jetzt wird alles neu, wir gehn‘nen großen Schritt. Neue Schule, neue Lehrer – alles wird anders sein“, sangen die Viertklässler der Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim. Die Schüler verabschiedeten sich mit einem umgeschriebenen Lied vom Altgewohnten. Einige Tränen flossen. Und doch sind alle gespannt auf das nächste große Abenteuer: weiterführende Schule.

Alle Schüler kamen in der Sporthalle in Nordheim zusammen, um einen Tag vor Ferienbeginn nochmals gemeinsam Zeit zu verbringen und den Großen Adieu zu sagen. Hierfür hatten die Kinder der Klasse 3b sogar ein Theaterstück einstudiert, das verschiedene Darstellungsformen mischte. So gab es zum Beispiel Vorleser und Projektionen.

Toll, was ihr euch für eine Mühe gemacht habt“, lobte Rektorin Antje Kühlberg, die zugleich die Klassenlehrerin der scheidenden Viertklässler war. Das Stück hieß „Die Werkstatt der Schmetterlinge“. Es spielte in einer Zeit, als noch nicht alle Lebewesen auf Erden geschaffen waren und die „Gestalter aller Dinge“ diese noch kreierten. „Hierbei wurde streng getrennt zwischen dem Tierreich und dem Pflanzenreich“, so ein Vorleser. Doch Rodolfo rebellierte und experimentierte. Er träumte von einem Wesen, das so schön wie eine Blume sei und fliegen könnte wie ein Vogel.