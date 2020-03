Nur die CDU mag Facebook

Das Neubaugebiet Helfrichsgärtel III in Biblis. © Nix

Biblis.Ist Facebook das geeigneteste Instrument unter den Sozialen Medien für die Gemeinde? Über die Frage beriet der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss. Zumindest im Punkt Bürgernähe wäre es ein großer Vorteil, sagte Bürgermeister Felix Kusicka.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Platz meinte, es werde als reine Informationsplattform genutzt. Es würden keine sensiblen Daten veröffentlicht. Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Josef Fiedler, „schmeckte“ dieser Anbieter gar nicht. „Gerade auch bei den Jüngeren ist er auf dem absteigenden Ast“, merkte er an. Die Verwaltungsmitarbeiterin Michelle Rimer hat in ihrer Studienzeit eine Projektarbeit zum Thema „Nutzung von Social Media in der öffentlichen Verwaltung – Facebook als Sprachrohr der Gemeinde Biblis“ vorgelegt und sämtliche Aspekte beleuchtet. Denen will die Verwaltung folgen.

Platz meinte: „So ein Beschluss muss ja nicht für alle Zeiten bindend sein. Wir können ja vielleicht in einem Jahr schauen, wie die Resonanz ist.“ Die CDU war mit ihren drei Stimmen dafür, aber es gab vier Enthaltungen von SPD und der Freien Liste Biblis (FLB).

19 Grundstücke verkauft

Kusicka gab noch einen Sachstandsbericht zum Baugebiet Helfrichsgärtel III. Innerhalb von vier Jahren sollten alle 67 Grundstücke vom Bauträger MKM Bauprojekte veräußert werden. Derzeit sind 19 verkauft, vier in Reservierung. „Diese Zahlen sind recht eindeutig. Hier wäre Beratungsbedarf“, meinte der Bürgermeister. Daraufhin meldete sich FLB-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Fischer mit der Frage, ob es grundsätzlich Probleme bei der MKM gebe. Ihm sei nichts bekannt, sagte Kusicka.

Beim Personal des Bauhofs ist die Situation derzeit sehr angespannt. Drei Mitarbeiter sind für längere Zeit erkrankt. Da die Rückkehr und die künftigen Einsatzmöglichkeiten nicht klar seien, und zudem noch ein weiterer Mitarbeiter mit 28,5 Wochenstunden gekündigt habe und eine weitere Arbeitskraft in den Ruhestand gewechselt sei, müsse dringender gehandelt werden. „Da es draußen bald wieder grün wird, brauchen wir dringend neue Mitarbeiter“, so Kusicka. Nach einigen Berechnungen sei es sinnvoll, eine Vollzeitstelle auszuschreiben. Das empfahl der Ausschuss einstimmig.

Unter Punkt Verschiedenes gab es zwei Vorschläge für eine mögliche Hundewiese. Fischer schlug das Gelände am künftigen Marschkreisel in Richtung Groß-Rohrheim vor, da es an zwei Seiten durch die Böschung begrenzt ist und nicht komplett eingezäunt werden müsse. Der zweite Vorschlag kam von Ausschussvorsitzenden Sven Vollrath (SPD). Er empfahl, sich den Platz neben dem Gemeindehaus für Asylbewerber in der Berliner Straße anzuschauen. Auch dort stehen bereits an zwei Seiten Zäune.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.03.2020