Biblis/Groß-Rohrheim.„Wir. Gemeinsam. Jetzt.“ Mit diesem Motto startete der JFV BiNoWa in das Jahr 2020, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Damals noch nicht ahnend, dass sich die Vereinswelt nur wenige Monate später komplett ändern und welche neue Bedeutung das Motto in der aktuellen Situation dadurch bekommen würde. Denn nun gilt umso mehr: Zusammenstehen, gemeinsam die Krise meistern und Zukunft ermöglichen.

Der JFV BiNoWa bildet für die drei Vereine FV Biblis, SG NoWa sowie Alemannia Groß-Rohrheim den Fußballnachwuchs aus. Ab den Bambini bis zur A-Jugend spielen insgesamt 200 Jungen und Mädchen beim JFV. Mitglied sind diese jedoch in ihren jeweiligen Stammvereinen. Dorthin sollen sie nach der Ausbildung zurückkehren, um die Seniorenmannschaften zu unterstützen.

„Aktuell haben wir zwölf Mannschaften, von der F- bis zur A-Jugend“, berichtet der sportliche Leiter Franz Rettig. Wie viele es „nach Corona“ sei werden, kann niemand voraussagen. Doch Geschäftsführer Michael Seibert und Franz Rettig sind optimistisch, denn nach der ersten Einstellung des Spielbetriebs im Frühjahr, kamen beinahe alle Spielerinnen und Spieler beim Neustart ab Juni wieder zurück. „Ein großes Dankeschön auch an die Trainer und Betreuer sowie Eltern, sie sich hier eingebracht und auch unser Hygienekonzept umgesetzt haben“, so Rettig. Nun wird zum zweiten Mal pausiert, insgesamt konnte nur ein Vierteljahr lang trainiert werden.

Rettig und Seibert sehen, wie viele andere Vereine auch, eine Gefahr darin, dass sich die Akteure an die Auszeit und somit freie Zeit ohne regelmäßige Termine und Verpflichtungen gewöhnen und am Ende immer mehr wegbleiben. Zu bemerken sei dies bereits regional und kreisweit im Bereich der A-Jugend. Seit Jahren schwinde hier das Interesse. Je älter die Fußballer werden, umso schwieriger werde es, Mannschaften aufzustellen, es fehle einfach an Spielern. Corona habe diesen Zerfall nun noch beschleunigt.

Die Auswirkungen werden wohl auch der JFV und die Stammvereine zu spüren bekommen. Zumal wichtige Fußball-Veranstaltungen ausfallen mussten, bei denen ansonsten neue Spieler hätten geworben werden können.

Wichtig sei nun, das Interesse der Spielerinnen und Spieler aufrecht zu erhalten und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Dies geschieht durch verschiedene sportliche, digitale Aktionen und Apps, welche die Fußballer freiwillig nutzen können. „Außerdem haben wir noch eine besondere Aktion“, verraten die beiden.

Geschenk zu Weihnachten

Alle Nachwuchsspieler und Trainer vom JFV sowie die Seniorenmannschaften aus den drei Stammvereinen wurden im Sommer fotografiert. Hieraus entstehen Fußball-Sammelbilder. Sprich, für einen Euro kann ein Päckchen mit fünf Spielerbildern erworben werden, die in ein JFV-Sammelheft geklebt werden können. Das Heft wird zugleich das Weihnachtsgeschenk für die Nachwuchskicker sein. „Wir können zwar keinen Sport und keine sozialen Begegnungen aktuell anbieten, so bleiben wir aber auch in Kontakt und fördern Gemeinschaft“, ist sich Seibert sicher. Die Geschäfte, in denen die Fußball-Sammelbilder gekauft werden können, werden noch bekanntgegeben.

Finanziell steht der Verein noch gut da. Der JFV wird durch die drei Stammvereine, die Beiträge zur Ausbildung abgeben, durch erwachsene Mitglieder, durch Werbepartner und Einnahmen aus Veranstaltungen getragen. Den Werbepartnern hat der JFV angeboten, mit den Beiträgen zu pausieren, bis sich die Lage für diese wieder entspannt hat. Einige nahmen dieses Angebot an. Auch alle Mitglieder halten dem Verein bisher die Treue.

Vor allem der Wegfall von Veranstaltungen sind ein Problem. Dadurch gibt es keine Einnahmen. „Die Stände beim Kino-Open-Air und auf dem Weihnachtsmarkt in Biblis waren immer sehr erfolgreich“, so Seibert. Man habe an zahlreichen Aktionen im Ort teilgenommen, um so die regionale, kulturelle und sportliche Vielfalt zu unterstützten und sich auch zu präsentieren.

Schade sei auch, dass viele eigene Veranstaltungen ausfallen mussten. Dazu gehört auch die Jahreshauptversammlung, bei der Neuwahlen angestanden hätten. Zwei Mal musste sie wegen der Corona-Regelungen verschoben werden.

Michael Seibert und Franz Rettig hatten angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Für entsprechende Nachfolger wurde bereits gesorgt. Jedoch bleiben die beiden nun weiter im Amt, bis eine Jahreshauptversammlung möglich ist. Als nächsten Termin wird das Frühjahr 2021 in den Blick genommen. „Von der Satzung her ist das kein Problem. Außerdem sind wir umgeben von einem starken, engagierten Team. Der JFV steht hier auf stabilen Beinen“, betonen die beiden.

