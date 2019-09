Obstbäume veredeln

Biblis.Der Obst- und Gartenbauverein bietet am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr auf der Obstanlage Gipfelhorst einen Veredelungskurs an. Dabei geht es um die Kreuzung aus verschiedenen Obstsorten für Obstbäume. Der Kurs besteht aus zwei Teilen: Theorie und Praxis des Veredelns. Jeder Teilnehmer erhält einen Topf mit Erde und einen Obstbaumtrieb, den er pflegen muss. Der zweite Teil soll im August 2020 an einem Samstag stattfinden. Dann wird gezeigt, wie der Setzling durch einen Veredelungsschnitt am Baum befestigt wird. Der Kurs kostet 10 Euro plus 3 Euro fürs Material pro Teilnehmer. Anmeldungen sind bis Montag, 30. September, bei Wolfgang Heeb unter der Telefonnummer 06251/34 38 oder mobil unter 0172/626 85 44 möglich. red

