Biblis.Ole Lehmann fühlt sich oft als der letzte fröhliche Mensch. In seinem aktuellen Programm, das er am Mittwoch, 19. September, um 20 Uhr in der Filminsel präsentiert, macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten auf folgende Fragen: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte Danke und Bitte verschwunden? Warum gibt es so wenige fröhliche Rap-Texte? Warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck von Mensch ist?

Über all das und noch viel mehr philosophiert der preisgekrönte Stand-up-Comedian aus Berlin auf seine ganz eigene, unbeschwerte Art. Ole Lehmann wurde 1969 in Hamburg geboren und wuchs in Norderstedt in Schleswig-Holstein, auf. Schon in der Schule war er gerne der Klassenclown, doch seine ganze Leidenschaft gehörte der Musik. So stand er mit 16 Jahren zum ersten Mal hinter einem DJ-Pult und avancierte schnell zu einem der bekanntesten DJs in Norddeutschland.

Im Winter 1989 kam Lehmann eher durch Zufall an die Hamburger Stage School of Music, Dance & Drama. Dort erhielt er eine klassische Ausbildung zum Musicaldarsteller. Im Anschluss sammelte er seine ersten Bühnenerfahrungen bei „The Rocky Horror Show“ und bei „Grease“ in Hamburg. In der Zwei- Mann-Revue „Lollipop, oder Schuld war nur der Bossa Nova“ spielte er an der Seite von Intendant Frank Tannhauser über ein Jahr im ausverkauften Imperial Theater in Hamburg.