Omlor verstärkt Zaun am Wattenheimer Kiesloch

Wattenheim.Die rüde Baumfällaktion im Wäldchen rund um das Vereinsgelände des Vogelschutzvereins Wattenheim mit seiner Hütte hatte vor Monaten für Empörung gesorgt. Jetzt war dort ein Termin zusammen mit der Gemeinde und Hessen Forst. Vom Ortsbeirat war Sigrid Ambros (CDU) dabei, die sich beruflich mit Grünpflege beschäftigt. Sie berichtete in der jüngsten Sitzung des Wattenheimer Ortsbeirats, dass die Besichtigung und das anschließende Gespräch positiv verlaufen seien.

„Wir sind zu einer guten Lösung gekommen. Das Areal soll künftig optisch schön, aber trotzdem naturnah für Vögel und Wild gestaltet werden“, erklärte sie. An wenigen Bäumen wird noch gearbeitet und einigen Hecken sollen zurückgeschnitten werden. Ob dort wieder eine Bank aufgestellt wird, ist allerdings fraglich.

Bürgermeister Volker Scheib konnte verkünden, dass es mit der Firma Omlor Verbesserungen an deren Kiessee gibt. „Die mobilen Zaunelemente sind fest verschraubt worden und es wurde Wachpersonal eingestellt“, so Scheib. Eigentlich würde das Unternehmen gerne einen festen Zaun aufstellen, aber das widerspreche dem Konzept einer Renaturierung, das ja für den Baggersee vorgesehen ist. Deswegen ist Omlor noch im Gespräch mit dem Regierungspräsidium Darmstadt und der Naturschutzbehörde. Bis Ende 2023 soll das Konzept laufen.

„Für das Ordnungsamt wird das nicht einfacher, weil die Bademöglichkeiten immer weniger werden“, meinte Scheib. Dieter Kern (SPD), der als stellvertretender Ortsvorsteher die Sitzung leitete, fragte, ob die Silo-Anlage dort noch zurückgebaut werde, denn sie stelle eine Gefahrensituation dar. Der Bürgermeister versprach, die Frage für ein nächstes Gespräch mit Omlor mitzunehmen.

Die Chancen für eine Umgehungsstraße werden bald Thema in Wiesbaden sein. „Dr. Michael Meister und weitere Politiker werden das im neuen Jahr diskutieren“, verkündete Scheib. Allerdings gehe es dann nicht nur um Wattenheim, sondern darum, den Lkw-Verkehr in Richtung Kraftwerk auch ums Wehrzollhaus herumzuführen, denn das Kraftwerksgelände werde weiterentwickelt. Mit dieser großen Umgehung soll die B44 entlastet werden. „Vielleicht könnte die Strecke vor Rosengarten abbiegen“, erklärte der Bürgermeister. Bianka Muhs (SPD) meinte, zu diesem Thema müssten auf jeden Fall die Bürger mitgenommen werden.

Planungen sehen vor, eine feste, aber leere Blitzsäule ungefähr auf Höhe der jetzigen am Ortseingang aus Biblis kommend einzurichten. Mit einem hochwertigen Blitzereinsatz könne der Verkehr in beiden Richtungen überwacht werden. Die Kosten für die Leersäule betragen rund 30 000 Euro. Der Blitzeinsatz kostet rund 100 000 Euro, ist dann aber auch in Säulen an anderen Stellen zu verwenden. Mobile Blitzer können dann überall in Wattenheim eingesetzt werden. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 30.11.2020