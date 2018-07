Anzeige

Nordheim.„Groß und unverrückbar steht einer der letzten Myriametersteine in Rheinufernähe auf der Maulbeeraue bei Stromkilometer 447“, sagt Günter Mössinger (kl. Bild), Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Nordheim. Der Stein steht unter Denkmalschutz und ist laut Mössinger ein bemerkenswertes, technikgeschichtliches Zeugnis, der seinen Erhalt der unermüdlichen Pflege durch die Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mannheim verdanke. Der Stein stammt aus dem Jahr 1868 und steht somit seit 150 Jahren an der Maulbeeraue in Nordheim am Rhein.

„Die rote Farbe an der Spitze belegt, dass dieser – im Unterschied zu seinen teilweise erhaltenen Nachbarn – immer noch als Messpunkt für die Luftbildkartographie dient“, erklärt Mössinger. Er hat sein Wissen vertieft, indem er „Myriameterstein am Rhein“ von Hanspeter Rings gelesen hat. Welche Erkenntnisse Mössinger dabei gewonnen hat, will der Heimatforscher in den demnächst erscheinenden Geschichtsblättern des Vereins näher erläutern.

Der 150 Jahre alte Myriameterstein befindet sich am uralten ... Der 150 Jahre alte Myriameterstein befindet sich am uralten Leinpfad oder Treidelpfad, auf der Maul beeraue in Biblis-Nordheim. Der Uferweg ist heute ein Rad- und Fuß weg. Dieser führt über die verlän gerte Altrheinstraße zum Rhein

Einheitliche Vermessung

Vor dem Jahr 1867 gab es keine einheitlichen Orientierungsmerkmale für die Rheinschifffahrt an den Ufern, erklärt Mössinger. Markante Richtwege und die Fährbäume an den Rheinübergängen genügten der teilweise noch betriebenen Treidelschifffahrt und dem Floßverkehr. „Schon 1831 gab es in der Mainzer Akte die Forderung nach freier Rheinschifffahrt ohne Zollschranken und einer einheitlichen Vermessung des Rheins.“ 1839 wurden erste Vermessungen abgeschlossen, die an den jeweiligen Landesgrenzen der einzelnen Kleinstaaten begannen. Als Maßeinheit wurde einheitlich der Meter genutzt. Erst 1868, in der Mannheimer Akte zur Rheinschifffahrt, einigten sich die unabhängigen, souveränen Rheinanliegerstaaten Baden, Frankreich, Bayern, Hessen, Preußen und die Niederlande auf die Durchführung der Mainzer Forderungen von 1839.