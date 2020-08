Ortsumgehung immer noch strittiges Thema

Biblis.Der zweite Teil der Sommertour der Bibliser Christdemokraten führte durch den Ortsteil Wattenheim. Gut zwei Dutzend Interessierte waren mit ihrem Fahrrad zunächst an den ersten Treffpunkt, den Friedhof von Wattenheim gekommen, wo sie vom CDU-Vorsitzenden Konstantin Großmann begrüßt wurden.

„Der Friedhof ist stets ein sensibles Thema. Hier geht es auch darum, dass der Bereich regelmäßig in Ordnung gehalten und die Anlage gepflegt wird“, sagte Großmann und lobte die Mitarbeiter des Bauhofs. Schon mehrfach diskutiert wurde, ob die in die Jahre gekommene Mauer durch einen lichtdurchlässigen Zaun ersetzt werden sollte.

Ehrenmal wieder herrichten

In diesem Zusammenhang fügte CDU-Fraktionschef Hans Michael Platz an, dass die Bibliser CDU sich im September wieder am Ehrenamtstag „Wir schaffen was“ beteiligen wird. Diesmal will man sich dem Ehrenmal am alten Friedhof in Biblis widmen. Es werden noch Helfer gesucht.

Vom Friedhof Wattenheim ging es dann einige Meter weiter an das alte Wasserwerk. Hier an der Zufahrt nach Nordheim wurde über ein schon in die Jahre gekommenes Großprojekt diskutiert – die Ortsumgehung Wattenheim. Die Trasse würde genau an diesem Punkt beginnen, in der Mitte der beiden Seen weiterführen und schließlich im Osten des Ortsteils wieder auf die L 3261 anschließen. Großmann hatte hierzu eine geografische Karte mitgebracht, auf der die mögliche Trasse eingezeichnet ist. „Das Ganze wurde in den 1960er, 1970er und auch den 1990er Jahren verschlafen, als es darum ging den Flächennutzungsplan zu ändern. Außerdem gab es von den Landesbehörden stets eine ablehnende Haltung“, erinnerte der ehemalige Bauamtsleiter Manfred Gölz kurz an die Historie. Seiner Meinung nach dürfte das Projekt, sollte es denn überhaupt genehmigt werden, mindestens 25 Jahre bis zur Realisierung dauern. Hinzu komme, dass mit dem vierspurigen Ausbau der B 47 bereits begonnen wurde. Diese Maßnahme soll für eine Verkehrsentlastung auch für Wattenheim sorgen.

Das sahen die anwesenden Wattenheimer ganz anders. „Das Schlimme bei uns im Ort sind doch die vielen Lkw, die nur durchfahren, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen. Hier fehlt einfach die regelmäßige Kontrolle“, sagte Dagmar Ochsenschläger. Und ein weiterer Zuhörer merkte an, dass man das Problem ganz einfach lösen könnte, indem man die LKW-Mautsäule am Bibliser Kreisel auf der B 44, die derzeit in Höhe der Tankstelle steht, weiter in Richtung Groß-Rohrheim zu versetzen. „Das Umfahren dieser Säule spart dem Spediteur jedes Mal 81 Euro. Ich würde das vermutlich auch so machen.“ Insgesamt, so die Meinung der Anwesenden, habe der Fahrzeugverkehr in jüngster Zeit enorm zugenommen.

Ortsschild versetzen

Ein weiterer Vorschlag gegen Raser auf der L 3261 war, das Ortsschild zu versetzen. „Insgesamt merke ich doch heraus zu hören, dass die Wattenheimer einer Ortsumgehung positiv gegenüber stehen. Ich warne aber auch davor“, so Großmann und fügte das Negativbeispiel Bobstadt an. Hier mussten mehrere kleine Einzelhändler nach Fertigstellung der Ortsumgehung ihre Läden dichtmachen, weil die Laufkundschaft wegblieb. Das müsse man wissen. „Wir schließen uns der Mehrheit der Bürger an und werden das unterstützen. Daher wollen wir für ein echtes Meinungsbild eine Bürgerbefragung organisieren“, so der Vorsitzende.

Abschließend traf man sich noch in der Schulstraße in der Höhe der Feuerwehr. Hier und rund um den Sportplatz wird vor allem an den heißen Sommerwochenenden wild geparkt. Trotz Verbotsschilder. Dabei handelt es sich überwiegend um Besucher der beiden Seen, die meist von auswärts kommen. Vor allem die Anwohner fordern eine stärkere Kontrolle durch das Ordnungsamt.

