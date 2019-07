Ortsverband fährt zur Gartenschau

Biblis.Der Ortsverband Biblis des VdK unternimmt am Samstag, 17. August, einen Ausflug zur Bundesgartenschau in Heilbronn. Abfahrt ist um 8 Uhr bei der Raiffeisenbank Groß-Rohrheim, um 8.10 Uhr am Hochhaus Biblis, um 8.15 Uhr an der evangelischen und um 8.20 Uhr an der katholischen Kirche sowie um 8.30 Uhr in der Berliner Straße Biblis. Anmeldungen sind noch bis 31. Juli möglich per E-Mail an erik.schiffner@vdk.de oder telefonisch unter 06245/994 88 33 sowie an rita.franck@vdk.de oder telefonisch unter 06245/47 28. Die Hin- und Rückfahrt sowie der Eintritt zur Bundesgartenschau in Heilbronn kosten 45 Euro. Um 16.30 Uhr ist die Weiterfahrt zum barrierefreien Restaurant Lehner’s in Heilbronn geplant. Gegen 19.30 Uhr geht’s zurück, gegen 21.30 Uhr ist die Ankunft in Biblis geplant. red

