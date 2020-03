Ortsvorsteherin will mit „Falschfahrern“ reden

Von Christine Dirigo

Nordheim. Was kann man tun, damit Autofahrer nicht immer wieder den Radweg zwischen dem „Birkenhof“ in Nordheim und dem italienischen Supermarkt in Wattenheim benutzen? Das Problem ist immer noch nicht gelöst und stand deshalb auf der Liste des Ortsbeirats Nordheim.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Platz fand, dass darum ein „riesen Bohei“ gemacht werde. „Das muss man sich genau überlegen, ob und wie man eine Sperre für die Autofahrer anbringt, und ob man nicht ein bisschen ab und zu gibt, weil es nicht so viele Autofahrer sind, die den Weg nutzen“, fand Platz.

Klaus Engelhardt (SPD) entgegnete, dass man als Radfahrer aber gar nicht mit entgegenkommenden Pkw rechne. Das Hauptproblem sei, dass immer die gleichen Autofahrer diesen Weg nutzen. „Vielleicht könnte man mal mit denen sprechen, und sie drauf hinweisen, dass das verboten ist“, meinte Holger Roth (CDU). Das war dann auch der Konsens, dass Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt sowohl mit dem Reiterhof „Birkenhof“ spricht, weil der für viele das Ziel sei, und auch mit den bekannten „Falschfahrern“ Kontakt aufnimmt. Das war der Vorschlag von Bärbel Daunke (CDU). Wenn das alles nichts hilft, wird der Ortsbeirat entscheiden, ob ein Poller in der Wegmitte ausreicht oder ob eine sogenannte Umlaufsperre aufgestellt wird.

Beim nächsten Punkt ging es um die Sperrung eines Wirtschaftswegs beim Tamburinsee. „Der wurde gerne von den Landwirten genutzt, und das könnte auch wieder so sein, wenn die Schranke umgesetzt wird“, so Roth. Seit zwei Jahren ist der Weg vom Regierungspräsidium Darmstadt (RP) als Deichverteidigungsweg deklariert und mit der Schranke versperrt worden. Die ist zwar aufschließbar, aber nur für die Einsatzkräfte im Notfall. „Dieser Punkt steht auch in Wattenheim auf der Tagesordnung. Wir werden abwarten, was sich dort ergibt“, meinte der Bürgermeister. Denn die Zuständigkeit liege beim RP.

Weiteres Thema in der Sitzung war, dass bei einem Notfall die Hausnummern 23 bis 30 der Straße „Am Rhein“ für Rettungswagen nur schwer zu finden seien, weil sie etwas abseits liegen. Hier könnte bald ein Schild auf die Hausnummern hinweisen. Kusicka teilte mit, dass die Genehmigung für den Haushalt 2020 vom RP vorliege. Am Ende bedankte er sich für die sechs Jahre gute Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat. „Es hat immer Spaß gemacht, auch wenn die Themen nicht immer angenehm waren. Es war trotzdem respektvoll und fair“, betonte Kusicka, dessen Amtszeit noch bis Ende März geht.

Als kleines Präsent hatte er Bilder von den „Anpacktagen“ auf Leinwand gedruckt mitgebracht, die er an Renate Weissbrodt überreichte. Sie bedankte sich ebenfalls und gab dem Bürgermeister die besten Wünsche mit auf den Weg. Auch für Beigeordnete Bärbel Daunke war dies die letzte Sitzung. Sie wird ebenfalls zum Monatsende ausscheiden. cid

