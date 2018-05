Anzeige

Biblis.Ein Oscar-gekrönter Film ist morgen, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel zu sehen. Frances McDormand und Sam Rockwell haben für ihre Rollen in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ die begehrte Trophäe erhalten. Woody Harrelson war ebenfalls nominiert, ging aber leer aus. Die Tochter von Mildred Hayes wurde vor Monaten ganz in der Nähe ihres Zuhauses vergewaltigt und ermordet, aber noch immer tut sich in dem Fall nichts. Von einem Verdächtigen fehlt jedenfalls noch jede Spur. So langsam glaubt Mildred, dass die örtliche Polizei einfach ihre Arbeit nicht richtig macht. Darum lässt sie eines Tages an der Straße, die in ihren Heimatort Ebbing, Missouri führt, drei Werbetafeln mit provokanten Sprüchen aufstellen, die sich an Polizeichef William Willoughby richten.

Virtuelle Welt

„Ready Player One“ von Steven Spielberg wird von Freitag, 18. Mai, bis Sonntag, 20. Mai, jeweils 20 Uhr, in 3D gezeigt. Im Jahr 2045 spielt sich das Leben vieler Menschen auf der heruntergekommenen Erde zum größten Teil nur noch in einer virtuellen Welt ab, die mehr als die düstere Realität zu bieten hat. Die meiste Zeit seines jungen Lebens verbringt auch der 18-jährige Wade Watts damit, mit seinem Avatar Parzival in diese Welt einzutauchen und zu versuchen, die Aufgaben zu lösen, die in der virtuellen Welt hinterlassen wurden. Demjenigen, der als Erster alle Herausforderungen meistert, winken Reichtum und Macht.

Als Kinderfilm läuft am Sonntag, 20. Mai, 17 Uhr, der Animationsfilm „Biene Maja – Honigspiele“. Die kleine Biene Maja ist ganz aufgeregt. Die Kaiserin von Summtropolis hat einen Boten zur Klatschmohnwiese geschickt, und Maja hofft, dass er eine Einladung zu den bevorstehenden Honigspielen überbringt. Auch Maja darf teilnehmen, doch unter hohem Einsatz: Wenn sie mit ihrem Team verliert, müssen die Bienen der Klatschmohnwiese ihren gesamten Honig abgeben. Maja beginnt, fleißig für den Wettbewerb zu trainieren. cid