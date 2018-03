Anzeige

Biblis.Die Bibliser SPD will zusammen mit den Kindern den Osterhasen begrüßen. Treffpunkt ist an Karsamstag, 31. März, um 14.30 Uhr auf dem Spielplatz an der B 44 (verlängerte Poststraße). Und neben Eiern gibt es schöne Preise für Groß und Klein. Als Hauptpreis winken die beliebten Kinogutscheine für die Kindervorstellungen in der Bibliser Filminsel. Für die Kinder unter drei Jahren hat der Osterhase wie immer extra eine Ecke reserviert. Für die Erwachsenen gibt es Kaffee und Kuchen. Da der Andrang bei der Eiersuche meist groß ist, sollten die Kinder pünktlich um 14.30 Uhr da sein. Wer später kommt, findet vielleicht kein Ei mehr. red