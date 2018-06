Anzeige

Die Mädchen konnten ihr Ballgefühl bei verschiedenen Disziplinen ausprobieren. Als „Dribbelkünstler“ mussten die Kinder den Ball mit dem Fuß durch und um Stangen herum dribbeln. Auf dem Weg stand zudem eine Prellwand. Durch einen Kick sollte die Wand angespielt werden. Weiter ging es mit der Kategorie „Kurzpass-Ass“, bei dem Spieler den Ball mit der Innenseite dreißig Sekunden lang gegen die Wand spielen mussten. Jeder Kontakt mit der Bank zählte und gab Punkte.

Turnier zum Schluss

Beim „Kopfballkönig“ wurde ein Kleinfeldtor mit Bändern geviertelt, und der Ball sollte oben rechts oder unten links per Kopfstoß hinein. In das untere Rechteck konnte der Ball als Aufsetzer geköpft werden. Dann gab es noch „Flankengeben“. Die Spieler schossen aus einem vorgegebenen Feld mit dem Innenspann den Ball in ein quadratisches Ziel.

Abgerundet wurde der „Tag des Mädchenfußballs“ mit einem Fußball-Turnier für Neulinge und einem Fußballtennis-Turnier. Die Teilnehmerinnen konnten bei der Schussgeschwindigkeitsmessung sehen, wie hart sie den Ball schießen können.

Die Mädchenfußballgruppe trainiert immer montags von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Gelände der Alemannia in Groß-Rohrheim und mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz in Wattenheim. Alle Mädchen, egal welcher Altersklasse, sind willkommen. str

