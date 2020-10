Pause dauert schon viel zu lange

Biblis.Seit über einem Jahr bereitete sich der Bibliser Gesangverein Liederkranz auf sein Jubiläum vor. „Lasst uns feiern: 100 Jahre Chorgesang!“, lautete das freudige Motto, bei dem die ganze Vereinsfamilie und die Bevölkerung eingebunden werden sollten. „Leider konnten wir letztlich wegen der Corona-Krise keine unserer geplanten Festivitäten verwirklichen“, bedauern die beiden Vorsitzenden Manfred Gaspar und Klaus Maltry. Die Sänger sind traurig und natürlich enttäuscht. Mit so viel Herzblut und Vorfreude hatten sie sich auf das Jubiläumsjahr vorbereitet. Statt zu feiern, müsse man den Verein nun durch schwere Zeiten „dirigieren“.

Ein ganzer Reigen an geselligen und musikalischen Highlights waren im Jubiläumsjahr geplant: Festgottesdienst, Festempfang mit Ehrungen langjähriger Mitglieder, das zweitägige Waldfest an Pfingsten. An diesen Sonntag sollte das große Jubiläumskonzert stattfinden, im Dezember das mittlerweile 40. Weihnachtskonzert folgen.

Zelter-Plakette in Aussicht

„Außerdem wären wir am Hessentag von Volker Bouffier mit der Zelter-Plakette, der höchsten deutschen Auszeichnung für Amateurchöre, geehrt worden“, berichtet Maltry. Dieses besondere Erlebnis musste ebenfalls ausfallen. Die Plakette wird alljährlich an Chöre überreicht, die seit mindestens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch aktiv sind.

Gemeinsam Zeit verbringen, feiern und proben ist zurzeit nicht möglich. Das Vereinsleben liegt nahezu still. „Wir halten mit den Mitgliedern Kontakt, etwa durch Briefe, und informieren sie, wie es weitergeht“, erklärt Manfred Gaspar. Auf dem Waldfestplatz sind die Chöre auch schon zum gemeinsamen Singen zusammengekommen. Die Vorsitzenden Maltry und Gaspar blicken ein wenig sorgenvoll in eine Zukunft nach Corona. Oder zumindest auf den Zeitpunkt, an dem das Vereinsleben und die Proben wieder anfangen können.

„Die Pause dauert schon sehr lange, man gewöhnt sich an die freie Zeit“, sind sich die beiden sicher. Es fehle die Regelmäßigkeit, jede Woche zu den Proben zu kommen. Damit könnte auch die feste Bindung zum Verein verloren gehen. „Wir hoffen sehr, dass wir, wenn es weitergehen kann, viele Sänger und Sängerinnen zum Kommen motivieren können.“ Corona habe den Verein – gerade im Jubiläumsjahr – sehr getroffen. Hinzu kommen finanzielle Einbußen, weil Veranstaltungen weggefallen sind. So fand zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das große, zweitägige Waldfest nicht statt. Zum 54. Mal sollte auf dem Parkplatz zwischen den hohen Bäumen gefeiert werden – eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. „Die Kosten laufen schließlich weiter“, stellen Maltry und Gaspar fest.

Dirigentin verabschiedet sich

Und wäre es nicht schon verzwickt genug, muss sich der Verein nach einer neuen Chorleitung umsehen. Katharina Hack wird im Herbst umziehen, um ihr Studium in einer anderen Stadt fortzuführen. „Damit verlieren wir auch noch unsere Dirigentin“, seufzt Gaspar. Zumal im vergangenen Jahr das Projekt Kinderchor mit der jungen Frau anlief. Im Dezember fand der erste Kindermusical-Auftritt während des Weihnachtskonzertes statt – und erhielt viel Applaus. Jetzt heißt es, sich neu zu orientieren und den Verein gut durch diese Zeit zu manövrieren. „Wir müssen einfach schauen, wie es weitergeht, wenn wir wieder proben können: Kommen alle Sänger und Sängerinnen zurück? Können wir noch einzeln als Frauen- und Männerchor auftreten? Oder nur noch als Gemischter Chor?“ Solche Fragen stellen sich die Verantwortlichen – und drücken kräftig die Daumen.

Info: Fotostrecke unter suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.10.2020