Anzeige

Biblis.„Perlen des Glaubens“ lautet das Motto der Frühmeditation, die von der KAB Biblis im 50. Jahr ihres Bestehens angeboten wird. Vor Tau und Tag wird am Samstag, 18. August, der neue Morgen mit besinnlichen Texten, Liedern, Live-Musik und einem gemeinsamen Frühstück begrüßt.

Um 5.45 Uhr ist die Abfahrt an der katholischen Kirche in Biblis geplant. Mit dem Fahrrad geht es in 30 bis 40 Minuten nach Maria Einsiedel, wo um 6.30 Uhr die Meditation am Außenaltar der Kapelle stattfindet. Bei schlechtem Wetter findet die Meditation in der Kapelle statt. Silvia Berger mit ihren Klangschalen und die KKM Biblis sorgen für die spirituelle und musikalische Begleitung der Meditation.

Im Anschluss findet ein gemeinsames Frühstück statt. Bei Regenwetter wird mit dem Auto nach Maria Einsiedel gefahren, die Abfahrtszeiten bleiben gleich. Für das Perlenband und das Frühstück wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro erhoben. Interessierte können sich bis zum 29. Juli bei Friedel Berg unter der Telefonnummer 06245/34 87 oder per E-Mail an fberg@kab-biblis.de anmelden. Wer gerne teilnehmen möchte, aber nicht mit dem Fahrrad fahren kann, sollte dies bei der Anmeldung ankündigen. red