Hans Geschwind im Bibliser Traditionsgeschäft. © Geschwind

Biblis.Jeden Tag fährt Hans Geschwind zu mehreren Terminen bei seinen Kunden. Furcht, sich anzustecken, hat er keine, betont der 65-Jährige. Obwohl der Chef von Gardinen Geschwind selbst zur Risikogruppe zählt. Aber Angst hält er grundsätzlich für keinen guten Ratgeber. Der Bibliser versucht eben, sich zu schützen: mit Masken und Abstand. Zudem bespricht er vorab mit seinen Auftraggebern, dass gleichzeitig nicht noch andere Handwerker wirbeln, wenn er Böden verlegen, Gardinen aufhängen oder Fliegengitter installieren soll.

Die Arbeit geht Geschwind jedenfalls nicht aus in dieser Pandemie, wo es sich die Leute daheim gerne schön machen. „Viele können ihr Geld nicht in gewohnter Weise ausgeben und investieren daher in ihre Wohlfühlräume.“ Das kann er nachvollziehen. Zudem gebe es viele, die sich mit Gedanken an den Ruhestand tragen, so wie er selbst übrigens, und dafür im Haus „alles in der Reihe haben wollen“.

Etwas Geduld müssen seine Kunden im Moment mitbringen, wenn sie ihn beauftragen. Allein schon deshalb, weil sich die Lieferzeiten für Stoffe verlängert haben. „Früher haben wir vielleicht vier Wochen auf eine Bestellung gewartet, jetzt sind es drei Monate.“ Um Kundenwünsche umzusetzen, braucht er daher etwas Vorlauf. „Wir bieten eine sehr persönliche Beratung an, und dazu gehört, dass meine Frau und ich vieles selbst machen. Das dauert eben auch ein bisschen.“

Weggebrochen sind ihm seine Aufträge in der Gastronomie. „Die sind ja richtig gebeutelt“, sagt er. Sein Beruf mache ihm auch nach 45 Jahren noch viel Freude, nur auf die immer stärkeren bürokratischen Anforderungen von staatlicher Seite würde er liebend gerne verzichten.

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020