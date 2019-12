Personal kostet eine halbe Million mehr

Biblis.Recht ausführlich ging es um den Haushalt bei der Sitzung des Bibliser Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss. Die Fraktion der Freien Liste Biblis fehlte allerdings. Zuerst ging es um die Personalsituation. SPD-Fraktionschef Josef Fiedler wunderte sich über den Anstieg von Löhnen und Gehältern von 4,8 Millionen auf 5,3 Millionen. Denn die Gemeinde sollte gemäß dem Konsolidierungsbeschluss Personal abbauen.

Laut David Svoboda von der Finanzverwaltung schlagen unter anderem Tariferhöhungen zu Buche. Diese hätten schon im Haushalt 2019 verbucht werden müssen, was aber nicht geschehen war. Außerdem werden drei weitere Erzieherinnen eingestellt. Fiedler verlangte für die Haushaltsberatung im kommenden Jahr eine detailliertere Aufstellung der Personalkosten, damit sich die Fraktionen das genau anschauen können.

„Immerhin machen wir das ehrenamtlich und haben nicht die Zeit, komplizierte Berechnungen anzustellen, so wie ich in diesem Fall“, betonte Fiedler. Seine Fraktion lehnte es ferner ab, eine Stelle für „Digitalisierung und Hauptsachbearbeitung“ zu schaffen. Er schlug dagegen vor, einer der jungen Mitarbeiter im Rathaus sollte diese Aufgabe zusätzlich übernehmen. Denn das Aufgabenfeld sei wohl in wenigen Jahren erledigt. „Sonst haben wir wieder jemanden in der Verwaltung, für den wir eine neue Aufgabe finden müssen“, meinte Fiedler. „Im Rathaus sind wir mit den Mitarbeitern immer noch gut aufgestellt.“

Andere Kommunen hätten dafür niemanden eingestellt und würden das lockerer als Biblis sehen, so Fiedler. Das hätten seine Nachforschungen ergeben. „Wenn das gar nicht geht, müsste man Dienstleistungen zukaufen.“ Er beantragte, über diesen Punkt separat abzustimmen und dann erst über den Haushalt zu entscheiden. Doch Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, sah das differenzierter: „Vor allem die Vorgänge im Integrierten Stadtentwicklungskonzept müssen nach außen getragen werden.“ Dafür schlug Platz vor, lieber bei den zwei neuen Gärtnerstellen zu sparen und denen einen Sperrvermerk zu verpassen. Das sah die SPD genauso.

Weitere Fragen wurden geklärt, etwa das Leasing für die Blitzsäule in Wattenheim. „Positiv herauszuheben ist, dass die Gemeinde so wenig Schulden wie noch nie und auch keine Kassenkredite aufgenommen hat“, erklärte Fiedler abschließend.

Der Streichung der Stelle stimmte nur die SPD mit zwei Sitzungsteilnehmern zu, die drei Gemeindevertreter der CDU waren dagegen. Beim Haushalt enthielt sich die SPD, die CDU empfahl ihn an die Gemeindevertretung.

In Sachen Schulkindbetreuung Tintenklecks in Biblis waren sich alle einig, 15 000 Euro zuzuschießen. Der Vorstand hatte vor rund sechs Wochen wegen Tariferhöhungen einen Fehlbetrag von 23 000 Euro bis zum Ende des Jahres in Sachen Personalkosten festgestellt. Kommendes Jahr sollen die Elternbeiträge angehoben und der Zuschuss der Gemeinde erhöht werden. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019