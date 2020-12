Personeller Engpass im Ordnungsamt

Biblis.„Es ist mitnichten so, dass die Gemeindevertretung dem Ordnungsamt die entsprechenden Kapazitäten im Außendienst vorenthalten will“, widerspricht Sven Vollrath von der SPD-Fraktion in Biblis dem Kommentar „Ohne Personal geht’s nicht“ von SHM-Redakteurin Corinna Busalt. Doch „oberste Aufgabe der Gemeindevertretung ist es, verantwortlich mit den Steuergeldern der Bürger umzugehen“. Deshalb habe der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss den Wunsch von Bürgermeister Volker Scheib nach einem neuen Mitarbeiter fürs Ordnungsamt abgelehnt.

Vollrath als Vorsitzender des Gremiums betont im Gespräch mit der Redaktion, dass er das gar nicht entscheiden lassen wollte. „Der Bürgermeister hätte die Verwaltungsvorlage zurückziehen können, wollte aber lieber darüber abstimmen lassen.“ Vollrath wollte aber zuerst „die vielen offenen Fragen“ klären. Die neue Stelle ohne weitere Informationen zu genehmigen, kommt auch für CDU-Fraktionschef Hans-Michael Platz nicht in Frage. „Wir wollen diese Stelle nicht losgelöst vom Stellenplan sehen, sondern bei der Haushaltsberatung genauer anschauen.“ Dazu gehört für Platz zudem eine genaue Aufgabenbeschreibung.

Groß-Rohrheim schreibt Stelle aus

„Im Sommer wurde der stellvertretende Ordnungsamtsleiter ins Hauptamt versetzt – ohne Nachfolge“, führt Sven Vollrath einen weiteren Punkt auf. Insofern sei klar, dass nun Personal in der Ordnungsbehörde fehle. „Wir haben einen Vorschlag zur Umstrukturierung in der Verwaltung gemacht, aber den hat der Bürgermeister abgelehnt“, sagt Vollrath. Im Vergleich zu anderen Kommunen dieser Größe sei das Bibliser Rathaus zudem personell gut ausgestattet, betont Platz.

Kompliziert gestalte sich ferner die Zusammenarbeit mit Groß-Rohrheim in einer gemeinsamen Ordnungsbehörde. „Auch da gibt es viele ungeklärte Punkte: So zahlt Biblis 70 Prozent der Stelle, der Kollege leistet seinen Dienst aber nur zu 60 Prozent in Biblis“, sagt Vollrath. Wenn er krankheitsbedingt ausfalle, müsse die Bibliser Verwaltung seine Zeit trotzdem in Groß-Rohrheim erfüllen – durch Kollegen. Sollte die Zusammenarbeit mit Groß-Rohrheim weiterlaufen, dann müsste sie langfristig angelegt sein: „Wenn wir die Stelle besetzen, binden wir uns für Jahre an den Mitarbeiter.“

Für Vollrath steht fest: „Wir müssen unsere Kontrollfunktion als Gemeindevertreter ernst nehmen.“ Das sieht Platz genauso. „Ursprünglich war ja eine gemeinsame Ordnungsbehörde im gesamten Mittelzentrum Ried angedacht, letztendlich wurde sie aber nur von Biblis und Groß-Rohrheim umgesetzt. Und Biblis trägt die Hauptlast“, sagt der CDU-Fraktionschef. Dass Groß-Rohrheim nun doch die Stelle für einen Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgeschrieben hat, begrüßt er. „Wir können den gemeinsamen Bezirk aufrecht erhalten.“ cos

