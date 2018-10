Pfarrfest erstmals an Erntedank

Biblis.Am Erntedank-Wochenende hat die Katholische Kirchengemeinde St. Bartholomäus diesmal zu ihrem Pfarrfest eingeladen. Das Fest war ein großer Erfolg für die Organisatoren rund um Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anne Lugert. „Wir wussten nicht, wie der neue Termin angenommen wird und sind daher begeistert von der großen Resonanz“, freute sie sich.

Das Pfarrfest fand sonst immer zu Fronleichnam statt. „Jedoch wird es da eng mit den Helfern“, so Lugert. Denn diese seien dann im Gottesdienst involviert, schmückten die Außenaltäre für die Prozession – und dann komme das Pfarrfest noch oben drauf. „Zu viel an einem Tag, daher gehen wir dieses Jahr neue Wege“, erklärte Lugert. Man entschied sich für das Erntedankwochenende als neuem Termin.

So ging es mit einem Gottesdienst in der St. Bartholomäuskirche los. Im Anschluss an den Familiengottesdienst lud die Pfarrgemeinde unter dem Motto „Lasst uns Gott für die Gaben der Ernte danken!“ ins Bürgerzentrum ein. Dort hatte das Helferteam schon alles herbstlich geschmückt. Rund 30 Männer und Frauen kümmerten sich darum, dass die Besucher gesellige Stunden genießen konnten.

Organisiert wurde das Fest vom Pfarrgemeinderat. „Ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen und an alle, die uns mit Kuchen- und Salatspenden bedacht haben“, betonte Lugert und schmunzelte. Am Anfang sei es eng gewesen mit den Salaten, da hatten sich nur neun Spender eingetragen. „Und jetzt stehen 25 Salate für unsere Gäste bereit“, freute sie sich. Auch die Kuchentheke war mit vielen selbst gebackenen Leckereien reich bestückt. Den Kaffee kochte der Eine-Welt-Kreis und benutzte Bohnen aus fairem Handel.

Gleich nach dem Gottesdienst begann der Ansturm auf das Mittagessen. Der große Saal im Bürgerzentrum füllte sich und blieb auch am Nachmittag gut besetzt. Denn von den deftigen Speisen ging es gleich über zu Kaffee und Kuchen. Neben Geselligkeit gab es noch einiges mehr auf dem Pfarrfest zu entdecken. So stieg der Duft von frischgebackenen Waffeln in die Nase. Diese wurden von den Ministranten angeboten, um die Messdienerkasse aufzustocken.

Postkarte entworfen

„Weiterhin haben wir eine Postkarte entworfen mit Ansichten aus der Kirchengemeinde“, verriet Lugert. Auf dieser prangt in der Mitte die Pfarrkirche St. Bartholomäus, außen herum Bilder von der Kapelle an der Weschnitz, vom Bildstock am Badesee und vom Kreuz am Mersweg. Allerdings seien die Karten nicht pünktlich zum Fest angekommen und konnten deshalb nicht vor Ort verkauft werden. Vorbestellungen wurden jedoch angenommen.

Außerdem gab es ein Schätzspiel mit attraktiven Preisen. „Die Besucher sollen schätzen, wie viele Maiskörner in einem Glas sind“, berichtet Lugert. Der Erlös aus dem Pfarrfest kommt in den Topf für die Renovierung der Außenfassade der Pfarrkirche St. Bartholomäus. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018