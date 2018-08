Anzeige

Biblis.Die Pfarrgruppe Biblis veranstaltet wieder Kirche mit Kindern in St. Bartholomäus. Am Sonntag, 19. August, wird gemeinsam Kinderwortgottesdienst gefeiert. Das Thema lautet: „Brot des Lebens.“ Grundschulkinder und Kleinkinder in Begleitung von Eltern und Geschwistern treffen sich um 11 Uhr im Raum der Begegnung. Herzlich eingeladen sind insbesondere die Kinder der Pfarrgruppe Biblis, die im kommenden Jahr zur Erstkommunion gehen werden. Die Eltern der Grundschulkinder können entweder bei ihren Kindern bleiben und zur Gabenbereitung mit in die Kirche gehen oder den Gottesdienst zeitgleich in der Kirche feiern. red