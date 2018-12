Pferdefreunde zeigen ihr Können

Biblis.Es gehört zur guten Tradition des Reit- und Fahrverein (RuF) Biblis, in der Adventszeit zur Jugendweihnachtsfeier in die Reithalle in der Pfaffenau einzuladen. Dazu verwandelt sich die zweckmäßige Halle in ein kleines Weihnachtswunderland. Frisches Grün, rote Schleifen, Äpfel und Nüsse auf den Tischen gehören dabei zum festlichen Ambiente. Und das Helferteam um den Vorsitzenden Martin Peters kümmern sich alljährlich um die das leibliche Wohl der Gäste.

Moderatorin Britta Heger begrüßte die Besucher, die Ponyreiter, Spielgruppen und verschiedene Voltigiergruppen erlebten. Neben den braven Volti-Pferden Cobi und Max gewann der Schimmel „Kleiner Prinz“ die Herzen der Zuschauer. Beklatscht wurden aber besonders die verschiedenen Voltigierer. Auf den Rücken der vereinseigenen Pferde zeigten sie Pflicht- und Kürübungen im Schritt oder Galopp.

Balance ganz wichtig

Während die Losverkäufer ihre Runden drehten, verzauberte Luisa im Kostüm einer Eiskönigin. Die Trainerinnen Birgit Helfrich, Sabine Peters und Patricia Helfrich wechselten sich als Longenführer ab. „Wir unterstützen in unserem Verein besonders unsere Jugend“, erklärte Ehrenvorsitzender Fritz Wetzel.

Wetzel freute sich, dass die Voltigiergruppen so gut besucht werden und auch dass die AG an der Schule in den Weschnitzauen weiterhin mit Leben erfüllt wird. Auch mit dieser Kooperation will der RuF so vielen Kindern wie möglich, die Nähe zu den Pferden ermöglichen. Zudem sei das Voltigieren die beste Heranführungsweise an den Reitsport, erklärte Wetzel voller Überzeugung. „Alle großen Reiter haben mit Voltigieren angefangen und dort das nötige Balancehalten gelernt“, erklärte der Ehrenvorsitzende.

Während sich Eltern, Großeltern und Geschwister mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen verwöhnen ließen, wurde der Auftritt des Nikolaus mit Spannung erwartet. Er entstieg einer Kutsche von Hans-Michael Platz. Unter seiner Kutte steckte Jens Weimert. Er verteilte viele Geschenke und vergaß dabei auch nicht, das engagierte Trainerinnenteam zu beschenken. Fell

