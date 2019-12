Pflicht und Kür hoch zu Ross

Biblis.Wenn in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Biblis (RuF) gespannte Erwartung zu spüren ist, dann fiebern alle der sportlichen Weihnachtsfeier entgegen. Ausnahmsweise auf Schulpferd Max zeigten die Voltiergruppen Pflicht- und Kürelemente. Die Longe fest im Griff hatten Sabine Peters und Birgit Helfrich.

Caroline Önder, Marlene Wagner, Paulina Dorner, Lara Kissel, Luisa Peters, Sina Romano und Charlotte Blüm führten ihr Turnierprogramm vor. Eigentlich turnt die Gruppe Biblis I Pflichtelemente im Galopp und Kürelement im Schritt auf einem echten Pferd. Für die Weihnachtsfeier zeigte die Gruppe ihre Übung allerdings auf Holzpferd „Fritzi“.

Am Nachmittag nutzten Mutige die Gelegenheit zum Ponyreiten. Zudem zeigte Marco Heinrich, trainiert von Papa Matthias Wetzel, Ausschnitte aus seinem Springtraining. Assistiert von Mutter Sandra Heinrich, die als Richterin in Reiterkreisen gut bekannt ist, zeigte der junge Reiter einen Sprung über die Trippelbarre, einen Hochweitsprung

Mit Spannung wurde die Ankunft des Nikolauses alias Jens Weimert erwartet. Im Einspänner von Hans-Michael Platz kutschiert, verteilte der Nikolaus Geschenktüten an die Kinder. Herzliche Dankesworte richtete die Vereinsspitze an die Übungsleiter, das Stallteam, das sich um die Vereinspferde kümmert, und auch an Birgit Höfer, die die Jugendreitstunden gibt. Besondere Anerkennung ging an die „Altherrenriege“, die immer ein offenes Ohr für die Jugend hat und mit ihrem umfangreichen Wissen und persönlichen Einsatz ganzjährig den Verein unterstützt. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019