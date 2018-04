Pizza und Kino als Belohnung

Anzeige

Biblis.Mehr als 75 000 Euro sind bei der Jugendsammelwoche zusammengekommen. Damit gehört der Kreis Bergstraße wieder einmal zu den „Sammelweltmeistern“ in Hessen. „Das Schöne ist, wir haben die Summe aus dem Vorjahr noch einmal übertroffen“, freute sich Jugendwart Werner Hartel von der Sportjugend Kreis Bergstraße.

Als Dankeschön für alle Vereine, die gesammelt haben, gab es in der Filminsel Biblis eine besondere Veranstaltung. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich rund hundert Teilnehmer im Hof, in dem Tische und Bänke standen. Unter anderem war eine Bar mit vielen Süßigkeiten aufgebaut, an der sich die Kinder alles holen konnten, was sie wollten. Es gab Lakritzschnecken, süße und saure Gummibärchen, Apfelringe und noch viel mehr.

Als weitere Belohnung hatte die Sportjugend Pizza bei einem Lieferservice in den Varianten Margherita und Salami bestellt und verteilte diese. Dann ging es ins Kino. Auf dem Programm stand „Die kleine Hexe“. Für den Kreis überbrachte die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Rita Schramm, die Grüße des Landrats Christian Engelhardt. Sie betonte, wie wichtig diese Sammelaktion für alle Jugendprojekte sei.