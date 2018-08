Pläne liegen erneut aus

Biblis.Viele Zuhörer waren zum Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss in Biblis gekommen, um etwas über die Bauleitplanungen im Bereich des Südufers des Riedseess zu hören. Als Sachverständiger war Michael Schweiger vom Ingenieurbüro Schweiger und Scholz da und gab einen Überblick über die Einwände der Träger öffentlicher Belange.

So machte sich die Naturschutzbehörde Gedanken über die Wasservögel und die Schilfzonen, die zu den geschützten Flächen gehören. Aber die liegen alle im See – im Gegensatz zu den vereinzelt geschützten Bäumen im Uferbereich. Im Plan ist jetzt die Breite der Wege präziser angegeben. Er soll noch einmal öffentlich ausgelegt werden. Die Träger öffentlicher Belange haben erneut die Möglichkeit, etwas dazu zu sagen.

„Wir hatten dazu gemeinsam mit der Gemeinde eine Anwohnerversammlung gehabt und alles ausführlich erläutert. Die Eigentümer können, wenn der Plan durch ist, einen Bauantrag stellen. Die Erschließungskosten werden dann von den Anliegern getragen“, so Schweiger. Die Bauleitplanung passierte den Ausschuss einstimmig.

CDU will Spielplatz ausbauen

Hans-Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, stellte den Antrag für den weiteren Ausbau des Spielplatzes an der B 44 vor. „Das bisher Gemachte fand überall positive Resonanz, aber es hat sich gezeigt, hier fehlt noch einiges“, fasste Platz zusammen. Er bat die Gemeinde darum, die nötigen Mittel im Haushalt für 2019 bereitzustellen und eine Vorlage zu erarbeiten. Darin soll geprüft werden, ob alle Maßnahmen bereits im nächsten Jahr gemacht werden können oder teilweise erst 2020. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Behandelt wurde auch der Antrag von Ortsbeirätin Bianka Muhs aus Wattenheim, dort einen Bürgersteig auf den wenigen Metern von der Einfahrt der Sankt-Christophorus-Straße bis auf die Brücke in Richtung Biblis anzulegen. „Das wäre auch die Gelegenheit, eine schöne Ortseinfahrt zu gestalten“, betonte Bürgermeister Felix Kusicka. Wenn der Antrag von den Gemeindevertretern angenommen wird, will sich Kusicka mit Hessen Mobil in Verbindung setzen, denn der Streifen gehört dem Land. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018