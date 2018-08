Anzeige

Biblis.Der Bibliser Bauausschuss trifft sich am morgigen Mittwoch, 15. August, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaussaal. Interessierte Bürger sind willkommen. Es gibt einen Sachstandsbericht zu den seit vielen Jahren laufenden Sanierungsmaßnahmen nach einem Grundwasserschadensfall in Biblis. Es liegt die dritte Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ sowie der Bebauungsplan „Südufer Westteil Riedsee“ vor. Die CDU beantragt die Fortsetzung des Spielplatz-Ausbaus an der B 44. Von Ortsbeirätin Bianka Muhs liegen zwei Anträge zum Ortsteil Wattenheim vor. Sie fordert einen Bürgersteig am Ortseingang und die Erneuerung eines Radwegs in Richtung Merschbrücke. red