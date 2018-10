Platz: CDU kommt mit einem blauen Auge davon

Biblis. „Das ist ein mehr als ernüchterndes Ergebnis“, sagte SPD-Fraktionschef Josef Fiedler am Sonntagabend mit Blick aufs vorläufige Wahlergebnis in Biblis. Mit 16,4 Prozent landet die SPD noch hinter der AfD und verliert überdies 12,5 Prozent im Vergleich zur Landtagswahl 2013. Die Verluste bei der CDU sind noch höher: Mit 31,4 Prozent erhalten die Christdemokraten gut 13 Prozent weniger als vor fünf Jahren. Trotzdem findet CDU-Fraktionschef Hans-Michael Platz, seine Partei sei mit einem blauen Auge davongekommen.

„Die Prognosen hatten noch höhere Verluste angekündigt, insofern hat der engagierte Wahlkampf in den vergangenen Tagen noch etwas genützt“, sagte Platz. Er hatte im Briefwahlbüro mitausgezählt. Der Fraktionschef ist erleichtert, dass es in Wiesbaden nicht für Rot-Rot-Grün reicht - und die CDU trotz massiver Verluste mit Abstand stärkste Kraft wurde.

„Das große Potenzial der AfD hatte sich schon bei der Kommunalwahl abgezeichnet“, meinte Platz im Hinblick auf die Freie Liste Biblis (FLB). „Man muss sehen, wie man damit umgehen kann.“ Mit dem Ergebnis von 17,4 Prozent schneidet die AfD aber auch nicht besser ab als in vielen anderen hessischen Kommunen und liegt damit voll im Trend. Damit hatte auch Josef Fiedler gerechnet. „Viele Wähler haben emotional und nicht sachlich abgestimmt“, meinte er. „Da kann man nur versuchen, mit der Arbeit vor Ort dagegenzuhalten.“ Für seine eigene Partei hatte dies aus seiner Sicht allerdings nicht gefruchtet: „Selbst wenn man an der Basis seine Arbeit macht, kommt man doch nicht gegen die Großwetterlage in Berlin an“, erklärte er. Der SPD-Fraktionschef bedauert sehr, dass sich der schlechte Bundestrend seiner Partei so massiv auf Hessen - und auch auf Biblis - ausgewirkt hat. „Da muss man abwarten, was mittelfristig passiert in Berlin“, meinte Fiedler nachdenklich.

Platz ärgert sich derweil über den „medialen Hype um die Grünen: Das hat ihnen viel gebracht.“ Frust erzeugt außerdem die niedrige Wahlbeteiligung. „Dass sie noch einmal um zehn Prozent gefallen ist, und es vielen Leuten egal ist, was passiert, finde ich bedrückend.“ Gerade im Zusammenhang mit der Volksabstimmung hatte Platz auf mehr Interesse seitens der Wähler gehofft. Denn nur 65,6 Prozent der Wähler haben ihr Kreuzchen gemacht, viele davon haben bereits vor dem Sonntag ihr Kreuzchen bei der Briefwahl gemacht.

Bei den Kandidaten hat der Bürstädter Alexander Bauer (CDU) deutlich die Nase vorn: Mit 35,5 Prozent erzielte er 15 Prozent mehr als sein Gegenkandidat Marius Schmidt (SPD) aus Lampertheim. Auffallend ist, dass beide jeweils vier Prozent mehr gewinnen als ihre Partei in der Gemeinde.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 28.10.2018