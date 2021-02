Platzierung der Container noch offen

Biblis.Die Kindergartenleiterinnen hatten in einer früheren Sitzung über die derzeit äußerst angespannte Situation in den Betreuungseinrichtungen berichtet. Jetzt stellte die CDU in der Sitzung des Bibliser Bauausschusses den Prüfantrag für den Neubau einer Kindertagesstätte. „Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf wegen der vielen Neubaugebiete, die in der Planung sind. Wir müssen uns frühzeitig Gedanken um die Kinderbetreuung machen“, führte Fraktionsvorsitzender Hans Michael Platz aus.

Zum einen stellte er die Frage nach dem Standort und den benötigten Plätzen, nach möglicher Förderung und Trägerschaft. Bürgermeister Volker Scheib wünschte sich, dass darin auch die Krippen aufgenommen werden. „Die Kita und Krippen sind wichtige Themen. Allerdings sollte der Standort zentral für alle, auch für die Ortsteile, sein“, ergänzte Sven Vollrath (SPD).

Engpass bei den Möbeln

Der FLB-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Fischer merkte an, dass die verschiedenen Bauträger, die im ersten Teil der Sitzung ihre Pläne für neue Baugebiete vorgestellt hatten, alle Räume für eine Kita im Angebot hätten. „Das können wir so weiterlaufen lassen und vielleicht in einen der Neubauten integrieren.“ Dem entgegen spricht allerdings die Laufzeit für die Container, die bald bei der Kita Glückskäfer in Wattenheim aufgestellt werden. Dieser Notfallplan ist auf zwei Jahre befristet. Bis dahin sollte die Gemeinde weitere Kita-Räumlichkeiten anbieten können.

„Durch die Container werden 39 Betreuungsplätze in Wattenheim dazu kommen, ohne dass wir eine Schippe in die Hand nehmen müssen“, so der Bürgermeister. Aktuell ist allerdings die Schaffung von zehn Krippenplätzen vorrangig. Wohin genau die Container kommen, ist noch nicht ganz klar. Je näher sie an das bestehende Gebäude im „Langen Wingert“ heranrücken können, je geringer sind die Anschlusskosten. Hier wird aber das Jugendamt noch mitzureden haben.

Ausschussvorsitzender Dirk Müller (CDU) fragte nach der Einrichtung für die Container. Ihm sei ein Fall bekannt, bei dem diese nicht in Betrieb genommen werden durften, weil die Ausstattung vorhanden war. „Hier gibt es laut Kita-Leiterin Britta Spatz tatsächlich einen Engpass am Markt. Wir brauchen die Möbel vor dem Container und kümmern uns darum“, betonte Scheib. Der Prüfantrag wurde einstimmig empfohlen.

Größere „Park & Ride“-Fläche

Ein weiterer CDU-Antrag betraf die Erweiterung der „Park & Ride“-Fläche hinter dem Bahnhof. „Da das angrenzende Areal jetzt von einem Bauunternehmen genutzt wird, bleibt eigentlich nur ein Parkdeck als Lösung“, so Platz. Durch das dort geplante Ärztehaus werde die Situation noch verschärft. Vollrath kritisierte die bindende Ausdrucksweise des Antrags. „Erst mal muss geklärt werden, wie viel Bedarf an Parkplätzen vorhanden ist. Derzeit läuft viel im Homeoffice, und das wird sich so schnell nicht ändern. Ein Parkdeck verursacht erhebliche Kosten“, so der Sozialdemokrat.

Entschärfung lieferte bei diesem Thema der Bürgermeister. Das Gelände liege im Gebiet des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). Deshalb solle der Antrag so umformuliert werden, dass er ins ISEK und ins Parkraum-Konzept passe. Diese geänderte Formulierung wurde einstimmig empfohlen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.02.2021